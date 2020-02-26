وضع جثمان الرئيس مبارك على عربة مدفع تمهيدا لبدء الجنازة العسكرية.. شاهد

عرض الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" لقطات للشعب المصرى وهو يودع الرئيس السابق مبارك فى جنازة عسكرية مهيبة.





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، أنه تم وضع جثمان الرئيس الراحل على عربة مدفع يقودها أحد الخيالة تمهيدا لبدء الجنازة العسكرية الشعبية والرسمية.





وأكدا أن التشريفة الخاصة بالجنازة العسكرية التي أمر بها السيسي لوداع ابن القوات المسلحة وأحد قادة نصر أكتوبر العظيم.





واهتمت وسائل الإعلام العالمية والعربية برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، الذى توفي عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد أسابيع من خضوعه لجراحة.





وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يشيع جثمانه من مسجد المشير.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.