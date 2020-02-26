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أخبار البلد

السيسي يصل الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:36 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الي مسجد المشير طنطاوى  للمشاركة في الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

و نعت رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء ، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية

 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الموافق 25 فبراير 2020.

 

يشهد اليوم الاربعاء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس. ورحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.

تشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. و اهتمت وسائل الإعلام العالمية والعربية برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء.


يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.

 

 

 

 

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