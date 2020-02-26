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ثقافة

خلق كوادر شابة مدربة..جولة جديدة فى علوم الآثار بمتحف رشيد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:30 م
مدير عام متحف رشيد
مدير عام متحف رشيد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
ينظم متحف رشيد الوطني الدورة التدريبية الثانية، بالتعاون مع مركز حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان  "جولة في علوم الآثار والمتاحف ٢" في الفترة من ٢٩ فبراير حتى ١٠ مارس.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف: إن الدورة تأتي ضمن خطة القطاع للعمل على خلق كوادر شابة مدربة على أحدث ما توصلت إليه علوم الآثار والمتاحف والإرشاد السياحي؛  حيث انها تستهدف طلاب وخريجي كليات الآثار والإرشاد السياحي المختلفة. 

وأوضح سعيد رخا مدير عام المتحف، أن البرنامج التدريبي للدورة يتضمن جلسة افتتاحية بحضور نخبة من علماء الآثار وأساتذة الجامعات.

وعدد من المحاضرات الميدانية للمتدربين فى مختلف المواقع الأثرية والمتاحف بمدينة رشيد والإسكندرية والقاهرة ودمنهور، وذلك طبقا لجدول زمني.
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