اليوم.. اجتماع طارئ لـ وفد القليوبية في بيت الأمة

دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اللجنة العامة للحزب في محافظة القليوبية، بكل فروعها، وتشكيلاتها، للانعقاد في اجتماع عاجل وطارئ عصر اليوم الخميس ، لمناقشة وبحث أوضاع اللجنة.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد، مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة للوفد ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المرأة والشباب في المحافظات في بيت الأمة.





وأكد "أبو شقة" أنه لم يسمح لأحد بالتجاوز في حق الآخر، أو التجاوز في حق بيت الأمة، بما يعرقل مسيرة التقدم داخل حزب الوفد، وتنحي أي خلافات أو صراعات شخصية، والتي سيتخذ ضدها قرارات حاسمة في حالة حدوثها.