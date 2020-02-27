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برلمان

وفد برلماني يتفقد الترسانة البحرية ببورفؤاد وشركة قناة السويس للحاويات.. اليوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:00 ص
قناة السويس
قناة السويس
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ماجدة بدوي و محمود فايد
يتفقد الوفد البرلماني للجنة الشؤون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان اليوم الخميس، الترسانة البحرية ببورفؤاد (احدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ثم شركة قناة السويس للحاويات (مرسك)، بالإضافة إلي تفقد شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والاحياء المائية. 
 
ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب طارق رضوان، كل من النواب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، جمال محفوظ أمين سر اللجنة، وحسن أحمد حسن و مني منير وفوزي مصيبع وهشام مجدى والدكتورة إيناس عبد الحليم، ووائل المشنب.

وكانت قد استهل الوفد البرلمانى للجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان في أولي أيام زيارتها أمس الأربعاء ، بلقاء رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بمركز المحاكاة التابع للهيئة، يعقبها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ومنها إلى موقع أنفاق الإسماعيلية.

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