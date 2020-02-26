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محافظات

الوادي الجديد تحقق 100% فى تقييم النظام الوطني للطوارئ

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

حققت إدارة الأزمات والكوارث بالوادى الجديد، أداء متميزا فى تقييم أداء الإدارات على مستوى الجمهورية، وفقا للتقرير الصادر من وزارة التنمية المحلية بهذا الشأن، وأكدت المهندسة منى خليفة مدير الإدارة أن مركز العمليات حصل على نسبة 100٪ بالمتابعة والانتظام وكفاءة الأداء وفقا لتقييم النظام الوطنى للطوارئ التابع لمجلس الوزراء.


وتعتبرذلك المرة الخامسة على التوالى حيث تختص الإدارة برصد جميع الحوادث والأحداث المختلفة وتسجيلها وتحديد طرق التعامل مع الحالات الطارئة منها، وذلك لضمان سهولة إدارة الاحداث لتقليل الخسائر وأيضا الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة.


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وكانت محافظة الوادى الجديد، بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط، أعلنت رفع حالة الطوارئ والاستعداد فى غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع عدم استقرار حالة الطقس، حيث جرى متابعة جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية وإعاقة فى الثلاث مواقع الأكثر عرضة للسيول وذلك تحسبا لسقوط أمطار أو سيول.

 

ووجه الزملوط بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل الفورى والتحرك فى حال حدوث سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا للأزمات والكوارث سواء سقوط أمطار أو عواصف ترابية شديدة أو حرائق وحوادث نتيجة عدم استقرار الطقس فى المحافظات الأخرى.


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