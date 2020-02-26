AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق المعابر غير القانونية على خطوط السكك الحديدية بالشرقية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على مدير هيئة السكك الحديدية بالشرقية بضرورة رصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد ، والعمل على غلقها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ورؤساء المراكز والمدن ، وذلك نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.


وقال المحافظ  يجب على كل جهة خدمية أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل ، مؤكدًا على مدير هيئة السكك الحديدية بتفعيل وحدة المراقبة لعدم السماح بإنشاء معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة على خطوط السكك الحديدية، والتى  يترتب عليها  خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة ، مشددًا على ضرورة  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للشروعات ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.


وخلال الإجتماع تم مناقشة الكتاب الوارد من مديرية الشئون الصحية بشأن الموافقة على قبول التبرعات المقدمة من المجتمع المدني ، ليؤكد وكيل وزارة الصحة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقبول تلك التبرعات والإستفادة منها لتطوير المنظومة الصحية وتلبية كافة إحتياجات المستشفيات لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفيات الحكومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية: الدولة جادة فى استرداد أراضى الدولة ومعاقبة المخالفين

حصر العقارات الآيلة للسقوط ومراجعة قرارات الإزالة في الشرقية

محافظ الجيزة يحيل مسئولي منظومة الشكاوى بالطالبية والعمرانية وشمال للتحقيق

معابر السكة الحديد العشوائية تحصد الأرواح بالبحيرة

وكيل نقل النواب يطالب بتوقيع عقوبات على من يقوم بإعادة فتح معابر السكة الحديد

إغلاق 22 معبرا مخالفا على السكة الحديد بالدلنجات ورشيد

ترشيحاتنا

ملفوفا بعلم مصر .. شاهد نعش الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مسجد المشير.. فيديو

أول ظهور لـ سوزان مبارك فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك

أول تعليق من أحمد موسى على مشهد إطلاق الأعيرة النارية في جنازة مبارك..فيديو

شاهد.. الحزن يخيم على أبناء وأحفاد الرئيس الاسبق الراحل حسني مبارك فى جنازته

رسالة شديدة اللهجة من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل موقعة الترجي

سبب وفاة حسني مبارك.. أعراض قصور الكلى المزمن

AdvertisementS

حرقها في مناطق حساسة.. قاتل زوجته بالوراق: مارست الرذيلة مع أبويا وأنا نايم جنبهم

لحظة مصافحة الرئيس السيسى وتقديم العزاء لـ قرينة مبارك.. شاهد

بحضور جميع قيادات الدولة.. لماذا أطلقت المدفعية 21 طلقة في جنازة مبارك؟

تامر عبد المنعم يوضح سبب غياب وزير الدفاع عن حضور جنازة مبارك .. فيديو

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

لحظة هبوط طائرة جثمان مبارك بمسجد المشير.. من يرافق الرئيس الراحل

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل

شاهد.. انهيار علاء مبارك خلال الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق

حالة من الحزن والأسى تظهر على وجه سوزان مبارك.. فيديو

أبو العينين ونجله طارق يتصدران الصف الأول فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك.. فيديو

أول ظهور لـ سوزان مبارك فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عانى منه حسني مبارك.. أسباب قصور الكلى المزمن

جريمة قتل في حفل زفاف.. والعريس يواجه اتهامًا بـ عرقلة العدالة.. تفاصيل

فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ 10 صور لـ نجمة العشق الممنوع