محافظ الغربية يداهم كافيه شعبي بطنطا.. ويردد: أنا مش عاوز إشغالات.. صور

شهدت منطقة الاستاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم جولة ميدانية أجراها الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية سيرا على الأقدام لمتابعة كاف المرافق والإشغالات وإغلاق الكافيهات الغير مرخصة لتأمين أرواح وحياة المواطنين بنطاق حي أول وثان طنطا.

وفى خلال سيره بالقرب من محيط خيم الإيواء بمنطقة الاستاد حرص على مداهمة إحدى الكافيهات الشعبية مرددا بقوله للعاملين بها "أنا مش عاوز إشغالات وحافظوا على حياة أبنائنا ..ربنا يهديكم".

وجه محافظ الغربية الإدارة الهندسية برفع المساحات والمقايسات للأماكن المقترحة لإقامة الأسواق عليها وعمل تصميم موحد الوحدة (الباكية) على مستوى المحافظة من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، كما شدد المحافظ على عدم إستمرار أي إشغالات بعد رصف أي شارع ولابد من مراعاة عامل الجدية والمتابعة والأخذ بالإجراءات الإستباقية قبل وقوع الحدث.

وفى ذات السياق؛ أشار محافظ الغربية إلى ضرورة مراعاة أن تكون الأماكن متوفر بها كافة الخدمات من مواصلات وجراج لسهول الوصول إليها سواء من البائع أو المستهلك وممرات للمشاة وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمحافظة الغربية.

شدد على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني بالشوارع بصفة مستمرة لإزالة أي مخالفات في حينها سواء إشغالات أو مخالفات البناء.









.