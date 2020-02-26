إحالة أوراق عامل قتل طفلا يعمل بصيدلية للمفتى

قررت محكمة جنايات دمنهور " الدائرة الحادية عشر" والمنعقدة بمحكمة الرحمانية الجزئية، برئاسة المستشار عبد الحى بقوش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن أبو زهرة وأمير أبو العز، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق" أيمن.ع.ا "26 سنة عامل قتل طفل يعمل فى صيدلية بسبب الامواد المخدرة لفضيلة مفتى الديار المصرية للاخذ بالرأى الشرعى فى اعدامة وتحديد جلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم .





وترجع احداث الجريمة الى تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز الدلنجات بعثور أهالى قرية قمحة على جثة طالب مذبوح بداخل صيدلية، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة "عبدالله. أ. ع" طالب ، جثة هامدة بصيدلية ملك "ع. ع".





ووجه اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمد هندي، مدير المباحث، وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب، رئيس مباحث المديرية، وبمشاركة ضباط وحدة مباحث الدلنجات، بسرعة التحرى عن الجريمة وكشف غموضها وسرعة ضبط المتهم.





وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم" أيمن.ع.ا "26 سنة عامل مقيم بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، وأن سبب جريمة القتل هو تعاطي المتهم المواد المخدرة، وعند توجهه للصيدلية ومطالبة المجني عليه بشراء أقراص مخدرة ولم يكن معه أموال فرفض المجني عليه، فقام المتهم بذبحه.



