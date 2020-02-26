عظيمة يا مصر.. صلاح عبد الله يتحدث عن جنازة حسني مبارك





وقال صلاح عبد الله: "عظيمة يا مصر".





وتفاعل عدد كبير من متابعى صلاح عبدالله، وجاءت أبرز التعليقات:







الرئيس مبارك يستحق هذا وأكثر، إنه قيمة وقامة، رحمة الله عليه، وأسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبته عند سؤاله ويعفو عنه





طول حياتها ياعم صلاح عظيمة

















طول عمرها عظيمة.. وس تظل عظيمة مرفوعة.. تحيا مصر

جنازة عظيمة لرجال عظيم



























وشيعت جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن ا لحكم في 11 فبراير 2011.

علق الفنان صلاح عبد الله، على مشهد جنازة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، من خلال حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".