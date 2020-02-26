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فن

عظيمة يا مصر.. صلاح عبد الله يتحدث عن جنازة حسني مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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شروق حمدى
علق الفنان صلاح عبد الله، على مشهد جنازة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، من خلال حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال صلاح عبد الله: "عظيمة يا مصر".

وتفاعل عدد كبير من متابعى صلاح عبدالله، وجاءت أبرز التعليقات:

الرئيس مبارك يستحق هذا وأكثر، إنه قيمة وقامة، رحمة الله عليه، وأسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبته عند سؤاله ويعفو عنه

طول حياتها ياعم صلاح عظيمة
Flag of Egypt








طول عمرها عظيمة.. وستظل عظيمة مرفوعة.. تحيا مصر
جنازة عظيمة لرجال عظيم
Crying face








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