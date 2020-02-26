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محافظات

إحالة مسئولين بمستشفى القباري في الإسكندرية للتحقيق.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتحويل طاقم استقبال الطوارئ بمستشفى القباري التخصصي غرب المدينة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعدم تواجدهم وتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها اليوم ، للمستشفى ، للوقوف على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين وحسن معاملتهم واستقبالهم .

وتفقد محافظ الإسكندرية أقسام المستشفى المختلفة، من الاستقبال والطوارئ ، والعناية المركزة، وبنك الدم، ووحدة العلاج الكيماوي بقسم الأورام، ووحدة الغسيل الكلوي، مشددا على مدير المستشفى بعدم إرهاق مرضى الفشل الكلوي بدفع تكاليف التحاليل المطلوبة منهم شهريا والتزام المستشفى بإجراءها في المواعيد المحددة لها، فضلا عن ضرورة التأكد من توافر مستلزمات الإسعافات الاولية وأدوية الطوارئ .

على الصعيد ذاته أوضح الشريف أنه سيتم التواصل مع مديرية الشئون الصحية، لتوفير كافة احتياجات المستشفى من الكوادر الطبية وفرق التمريض، كما سيتم عقد اجتماع تنسيقي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة طالما كان هناك احتياج حقيقي لها، مطالبا مدير المستشفى بتجهيز تقرير تفصيلي باحتياجاتها.

وأكد المحافظ أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضي، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة وفي أوقات مختلفة بدون سابق إنذار لمسؤولي تلك المستشفيات للتأكد من الخدمات الطبية وكفاءة العمل بها.
إحالة مسئولين بمستشفى القباري في الإسكندرية للتحقيق.. صور
إحالة مسئولين بمستشفى القباري في الإسكندرية للتحقيق.. صور
إحالة مسئولين بمستشفى القباري في الإسكندرية للتحقيق.. صور
إحالة مسئولين بمستشفى القباري في الإسكندرية للتحقيق.. صور
إحالة مسئولين بمستشفى القباري في الإسكندرية للتحقيق.. صور
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