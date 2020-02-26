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محافظات

تشييع جثمان شهيدى الواجب بمدينة طلخا ومركز المنصورة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  نائب المحافظ في تأدية واجب العزاء في شهيد الوطن جندي  محمود شوقي السيد خفاجة  من شارع طريق بلقاس بمدينة طلخا،  والذى استشهد فى هجوم إرهابي على الكمين الساحلي بالعريش بشمال  سيناء مساء امس حيث شارك نائب المحافظ والعميد اسامه فوزي  من قيادة الجيش الثاني والرائد شعبان خليل على نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة ومحمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا والعميد جهاد الشربيني مأمور مركز طلخا نائبا عن مدير أمن الدقهلية صلاة جنازة الشهيد بمسجد مسعود بطلخا طريق بلقاس.

وجرى تشييع جثمان الشهيد فى الجنازة العسكرية حتي مثواه الأخير بمسقط رأسه بمقابر طلخا  في جنازة مهيبة خرج فيها جموع كبيرة من  أهالي مدينة طلخا وتلقي واجب العزاء مع أسرته وعائلته.

 وقدم نائب المحافظ، عقب الانتهاء من مراسم الدفن، واجب العزاء الي شقيق الشهيد وأسرته واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم وأكد علي أننا جميعا نتمنى أن ننال هذه المنزلة العظيمة ونقدم ارواحنا فداء لوطننا الغالي مصر وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى.

كما شيع أهالى قرية ميت محمود التابعه لمركز المنصورة واهالى قرية تفتيش كرم التابعة لمركز دكرنس جثمان الشهيد مجند اسلام احمد يحى الذى استشهد فى نفس الحادث وذلك فى مسقط رأس والده بقرية تفتيش كرم  فى جنازة عسكرية وشعبيه مهيبه بحضور عدد من القيادات التتفيذية  والأمنية.
تشييع جثمان شهيدى الواجب بمدينة طلخا ومركز المنصورة
تشييع جثمان شهيدى الواجب بمدينة طلخا ومركز المنصورة
تشييع جثمان شهيدى الواجب بمدينة طلخا ومركز المنصورة
تشييع جثمان شهيدى الواجب بمدينة طلخا ومركز المنصورة
تشييع جثمان شهيدى الواجب بمدينة طلخا ومركز المنصورة
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