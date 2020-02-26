لضمان تدفق الرسائل عبر المنطقة الموحدة.. مصر تستأنف التبادل البريدي مع قطر عبر سلطنة عمان

أعلن الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة عن استئناف التبادلات البريدية الدولية بين كل من مصر والبحرين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة وقطر من ناحية أخرى.





ورحب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، بشار عبد الرحمن حسين، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، "ترحيبا حارا" باستئناف التبادلات البريدية الدولية بين هذه الدول عبورا بسلطنة عمان. وأضاف: "تستحق جميع هذه الدول، بما في ذلك عُمان، الثناء لالتزامها وتفانيها لضمان استمرار تبادل المواد البريدية وتسليمها عبر المنطقة البريدية الموحدة للاتحاد."





وأشار البيان إلى لقاء جمع المدير العام للاتحاد بشار حسين بممثلي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى في مقر الاتحاد البريدي العالمي في بيرن، سويسرا، في 29 يناير 2020.





وأوضح البيان أن ممثلي تلك الدول ناقشوا الترتيبات اللازمة لضمان استمرار التبادلات البريدية الدولية بين البلدان المعنية، مشيرا إلى دعوة جميع البلدان إلى تقديم رد قبل 21 فبراير 2020 وقد وافقت الآن على استئناف التبادلات البريدية.



