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أخبار البلد

سفارات مصر في الخارج تستقبل المعزين في الرئيس مبارك على مدار 3 أيام

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:38 م
الرئيس الراحل خلال
الرئيس الراحل خلال مؤتمر جماهيري
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محمد وديع
أعلنت سفارات مصر في الخارج فتح دفاتر التعازي الرسمية للمعزين من المصريين والأجانب ومن المجتمعات الدبلوماسية ولمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الأربعاء بدءا من الثانية عشرة ظهرا بتوقيت كل دولة وحتى الساعة الرابعة.

كما تستمر مراسم استقبال المعزين غدا وبعد غد من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بتوقيت كل دولة ثم من الثانية ظهرا وحتى الرابعة.

وأعلنت جمهورية مصر العربية حالة الحداد العام لمدة ٣ أيام علي رحيل رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك.

ونكست جميع البعثات بالخارج الأعلام. 

ورحل الرئيس الأسبق مبارك عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما.
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