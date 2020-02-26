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أخبار العالم

حافظ على مصر وحظي باحترام شعبها.. صحيفة إماراتية: مبارك سيظل زعيما وطنيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:37 م
الرئيس الأسبق محمد
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
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القسم الخارجي
"برغم اعتزاله السلطة منذ ما يقرب من 9 سنوات، إلا أنه اكتسب احترام المواطنين في مصر وخارجها حتى رحل أمس الثلاثاء"، هكذا استهلت صحيفة "جولف نيوز" الإماراتية، حديثها عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عامًا وأقيمت له جنازة عسكرية اليوم الأربعاء، حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونجلي مبارك جمال وعلاء وعدد من الوفود الدولية والشعبية.

وقالت الصحيفة إن حسني مبارك الذي حكم مصر لمدة 30 عامًا، حتى تنحى من منصبه في عام 2011، قد غادر الرئاسة بعدها، وعاش حياته بعيدًا عن الأضواء، حيث احتفظ لنفسه بحياة خاصة كمواطن عادي، ما جعله يحظى باحترام شعبه.

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وأكدت الصحيفة الإماراتية، أن الجميع يتفق أن الرئيس الأسبق، قائد وطني جسد حقبة مهمة في التاريخ الحديث لأكبر دولة عربية، والتي بدأت بنصر أكتوبر عام 1973 وعودة الأراضي المصرية، بما في ذلك سيناء، ثم جاء اتفاق السلام مع إسرائيل في عام 1979، فضلا عن تحول البلاد من نظام اشتراكي إلى سوق حر وإنشاء الأحزاب السياسية.

وأوضحت أن ذلك الاحترام ظهر جليا في تعازي المصريين بعد نبأ وفاة مبارك، حيث أكدوا أنه سيظل زعيما وطنيا، اختار التنحي والانسحاب بهدوء من الحياة العامة للحفاظ على وحدة بلاده واستقرارها وتجنب النزاعات الداخلية التي اندلعت في بلدان أخرى مثل سوريا وليبيا.

ولفتت إلى أن مبارك تحمل العديد من المحاكمات رغم مرضه الذي بدا عليه واضحًا، وفي النهاية تم تبرئته من التهم الموجهة إليه.

وأكدت أنه مع ذلك، يتفق الجميع على أن مبارك على الرغم من أي أوجه قصور لكن سيتم تذكره باعتباره الرجل الذي أبقى بلاده موحدة خلال مفترق طرق حرج في تاريخها الحديث.
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