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لقطات من الجو لمناطق إيطالية بعد تفشى فيروس كورونا.. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو أظهر لقطات من الجو لعدد من القرى الإيطالية التي انتشر فيها فيروس "كورونا".

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن طائرات من دون طيار "درون" سجلت أمس الثلاثاء لقطات جوية لبلدتي كودوجنو وكاسالبوستيرلينجو بمقاطعة لودي الإيطالية بعد انتشار فيروس "كورونا" .

يذكر أن عدة دول أوروبية  أعلنت عن ظهور إصابات على أراضيها، والتي تبدو جميعها مرتبطة بالتفشي المتزايد للفيروس في إيطاليا.

وأكدت النمسا وكرواتيا وسويسرا أن الإصابات تتعلّق بأشخاص زاروا إيطاليا مؤخرًا، وهو ما أعلنته الجزائر بدورها.

وفي البرازيل، تأكدت أول حالة إصابة بأمريكا الجنوبية، وهي لشخص برازيلي عائد من إيطاليا.

وفي الأيام القليلة الماضية، أصبحت إيطاليا أكثر بلدان أوروبا تضررًا من الفيروس، حيث تمّ تسجيل أكثر من 300 إصابة و 11 حالة وفاة، ورغم ذلك، اعتبر جيرانها أنّ إغلاق الحدود في ما بينها سيكون بمثابة إجراء "غير مناسب".

وتعهّد وزراء الصحة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبي بإبقاء الحدود مفتوحة في اجتماع عُقد أمس، وذلك مع ظهور حالات جديدة من الفيروس في أنحاء شتى من أوروبا ووسط إيطاليا وجنوبها.
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