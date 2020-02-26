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محمد مخلوف يكتب: سلاما عليك.. في الجنة مبارك يا قاتل الصهاينة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:33 م
صدى البلد
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سلاما عليك وعلى روحك في الجنة يا قاتل الصهاينة في الحرب المقدسة التي شهدت قهرهم وهزيتمهم للمرة الأولى في التاريخ الحديث، سلاما عليك وعلى روحك مع الشهداء والمجاهدين يا قاتل الصهاينة في نصر السادس من أكتوبر لعام 1973، سلاما عليك وعلى روحك يا مبارك يا مقاتل يا رئيس يا مواطن.

لا ننسى كمصريين دور المقاتل والقائد العسكري مبارك في تحقيق الانتصار الوحيد على الصهاينة واسترداد العزة والكرامة والشموخ ورفع الرأس، لا ننسى له استرداده حرية أرض الفيروز الطاهرة سيناء من يد العصابة الصهيونية، لا ننسى عقليته الفذة وخطته وضرباته الجوية المتتالية التي نفذت في أجساد الصهاينة واذقتهم مرارة الذل والإنكسار والهزيمة.

انجازات الرئيس مبارك تعادل انجازات المقاتل مبارك، فعلى مدى 30 عاما استطاع مبارك تحقيق الكثير من الخير والمنفعة لمصر والمصريين بل والعرب والعالم أجمع، استطاع لم الشمل العربي وجعله صفا واحدا، استطاع استرداد كل الأراضي المحتلة من أرض مصر، كما استطاع الحفاظ على كل شبر من مصر ضد أي عدوان أو أطماع أخرى من أي جهة شمالية أو جنوبية أو شرقية أو غربية طوال 30 عاما.

مبارك الإنسان اهتم ببناء الإنسان وشهد حكمه طفرة ثقافية وحرية فكرية لم تشهدها مصر من قبل فأطلق الحريات للصحف والصحفيين، وأطلق الحرية للإعلام والسينما، فشهدت فترة حكمه أكبر حرية للمعارضة الصحفية في الكثير من الصحف المعارضة له، وشهدت فترة حكمه أيضا حرية في نقد أي وضع وأي شيء خلال حكمه سينمائيا في العديد من الأعمال السينمائية.

وفي النهاية أكرر سلامي عليك يا قاتل الصهاينة، سلاما وألف تحية عليك وعلى روحك الطاهرة ونفسك الذكية يا مبارك يا ابن مصر، سلاما عليك يا من حررت الأرض، سلاما عليك يا من حافظت على الأرض، سلاما عليك يا من أعطيت الحريات للصحافة والسينما لتنتقدك في عهدك، سلاما عليك في الجنة يا مبارك يا قاتل الصهاينة.

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