معظم المشاهير مرضى.. أحمد عكاشة يكشف الحالة النفسية لمحمد صلاح.. فيديو

قال الطبيب النفسي، أحمد عكاشة، إن لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يمثل نموذج وقدوة للشباب ويضفي البهجة على الناس، مضيفًا أنه حتى الذين لا يحبون الكرة ولا يتابعونها أصبحوا الآن يحبون نادى ليفربول ويتابعونه أكثر من متابعتهم للأهلى والزمالك.





وأكد أحمد عكاشة، خلال حديثه ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى، أن 80% من المصابين بالمرض النفسي يذهبون إلى المهتمين بالغيبيات قبل الطبيب.





وأضاف أن معظم المشاهير مرضى نفسيين، ومنهم داليدا، وفان جوخ، الذى انتحر نتيجة لمرضه النفسي، مؤكدًا أنهم لو كانوا تلقوا العلاج ما اتجهوا للانتحار ولا اختاروه.





وقال إن اللاعب محمد صلاح إنسان لديه بصيرة وقام بزيارتى فى منتجع الصحة النفسية الخاص بى، موضحا أنه لم يحضر للعلاج، ولكنه انسان مثقف وقرأ كتبًا لى وجاء يطلب نسخ من الكتب الجديدة.





وأشار الدكتور أحمد عكاشة، إلى أن محمد صلاح يدرك أن الفلوس والقوة من الممكن أن تكون سهاما موجهة لنفسية الإنسان.