شهادات دولية وشخصية من صحف العالم ومسئولين أجانب عن مبارك.. ولد ليكون طيارا مقاتلا.. حقق نبوءة الملك فاروق.. صريح ومهذب ولديه روح دعابة.. صاحب تاريخ لا يستهان به.. وسر حضوره باليه بحيرة البجع 17 مرة

مبارك كان زعيما إصلاحيا صنع بطولته في حرب أكتوبر

مبارك أراد أن يكون سفيرا لكن القدر ادخر له أدوارًا أخرى

انشغل بالعمل الجاد ولم يحب مظاهر الترف الزائد

السفير السوفييتي السابق:

ندين لمبارك بقوة العلاقات المصرية الروسية





توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمس عن عمر 91 عامًا، بعد حياة حافلة قضاها عسكريًا محترفًا ثم سياسيًا ثم رئيسًا خلال عقود ثلاثة مصيرية في تاريخ مصر، ختمها بالتنحي عن منصبه عام 2011، ليحيا متواريًا عن الأنظار لما يقرب من عقد إلى أن وافته المنية.





وأحدت وفاة مبارك ضجة في أنحاء العالم، فتصدرت أنباء وفاته والتعليقات على فترة حكمه لمصر صفحات الصحف الأولى في العديد من بلدان العالم، وأدلى بعض ممن عملوا بقربه من المسئولين الأجانب بشهاداتهم عنه.













"إصلاحي حتى وإن افتقر للكاريزما"، هكذا وصفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس عن عمر 91 عامًا.





ورأت الصحيفة أن مبارك أعد نفسه جيدًا، وبصمت ودأب، لحمل مسئولية الدولة بينما كان يتولى منصب نائب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واعيًا الدرس، أو لعلها النبوءة، التي كانت آخر ما قاله الملك فاروق للضباط الأحرار قبل مغادرته مصر للمرة الأخيرة، حين قال "مهمتكم ستكون صعبة للغاية.. إن حكم مصر يكاد يكون مستحيلًا".





وأضافت الصحيفة أنه بخلاف الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، الذي انتهت حياته في المنفى، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي قُتل في خضم صراع أهلي أعقب الثورة الليبية، اختار مبارك البقاء في مصر والخضوع للمحاكمة.





وتابعت الصحيفة أن حرب السادس من أكتوبر 1973 صنعت من مبارك بطلًا، بفضل قيادته للقوات الجوية قبل الحرب وأثنائها، الأمر الذي ساهم في اختيار السادات له كنائب للرئيس بعد الحرب بعامين.





وبعد توليه رئاسة البلاد إثر اغتيال السادات، حفظ التاريخ لمبارك مشهدًا مؤثرًا، عندما خطب في مجلس الشعب قائلًا "لم أتصور يومًا أن أقف هنا، لكن قرار الشعب هو بمثابة أمر بالنسبة لي"، ليكفكف دموعه بعدها بمنديله، في مشهد ندر أن يراه المصريون، فتقريبًا كانت تلك المرة الوحيدة التي رأوا مبارك يبكي فيها.





وأضافت الصحيفة أن مبارك تمتع بعلاقات جيدة مع العالم الخارجي، فأقام علاقات صداقة وثيقة مع الزعماء العرب، ونجح في ترميم علاقات مصر العربية، وفي عهده عاد مقر جامعة الدول العربية إلى مكانه القديم في القاهرة، وإثر مشاركة مصر عسكريًا في حرب تحرير الكويت تخلصت من نصف ديونها الخارجية.





أما بالنسبة لنبوءة الملك فاروق، فقد أثبت التاريخ صحتها، فلم يكن حكم مصر سهلًا بالفعل، وانتهى عهد مبارك بأزمات فجرت ثورة الخامس والعشرين من يناير، ليقضي مبارك العقد التالي متواريًا عن الأنظار، ثم يرحل تاركًا الكلمة الأخيرة لحكم التاريخ.





ويومًا ما، كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن حلم قديم بأن يصبح سفيرًا لمصر في الخارج، لكن القدر كان يدخر له أدوارًا أخرى، فقضى حياة حافلة لا ينبغي الاستهانة بها، وفق ما ذكرت صحيفة "سينا" الصينية.





وقالت الصحيفة: إن مبارك، وخلال الأعوام العشرين الأولى لرئاسته على الأقل، انشغل بانتشال مصر من أزمات اقتصادية وسياسية عميقة، وتأسيس علاقاتها الدولية على أساس سياسة خارجية مستقرة وثابتة نسبيًا.





وأضافت الصحيفة أن قصة مبارك الحقيقية بدأت بالتحاقه بالكلية الحربية ثم الكلية الجوية، ليتخرج ضابطًا طيارًا محترفًا، وخلال الستينيات أوفد للدراسة بدورة تدريبية في الاتحاد السوفييتي.





وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من حلم مبارك بأن يعمل كسفير، فإن شهادة المدربين السوفييت بحقه كانت أنه "ولد ليكون طيارًا مقاتلًا"، وترك خلفه تاريخًا من الأداء المميز في القوات الجوية، التي تدرج في مناصبها حتى تولى قيادتها قبل وأثناء حرب السادس من أكتوبر 1973.





وأوضحت الصحيفة أن مبارك لم يكن يميل إلى مظاهر البذخ والترف الزائدة عن اللزوم، لأنه كان أكثر انشغالًا بالعمل الجاد الذي يسفر عن نتائج ملموسة.





"لطالما أحب مبارك الحديث عن انطباعاته عن الاتحاد السوفييتي واعترف لي بأنه حضر عرض باليه بحيرة البجع في مسرح البولشوي 17 مرة".





بهذه العبارة استهل السفير السوفييتي الأسبق لدى مصر ألكسندر بيلونوجوف روايته لصحيفة "فزجلياد" الروسية عن فترة خدمته في مصر إبان سنوات عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الأولى.





وقال بيلونوجوف "وفاة مبارك ستكون صدمة للكثيرين في مصر، ونبأ يبعث على الحزن بالنسبة للعديدين خارجها".





ورأى بيلونوجوف أن "مبارك ظل لعقود رقمًا مهمًا في استقرار مصر والعالم العربي، وكان حديثه يتسم دائمًا بالمنطقية والاعتدال، وكان وجوده ذا فائدة في منطقة معقدة وغير مستقرة".





وأضاف بيلونوجوف "إننا ندين لمبارك بالكثير لأن العلاقات بين بلدينا تطورت سريعًا بعدما تولى رئاسة مصر، وتعززت طوال عهده الذي امتد لثلاثة عقود".





وأوضح بيلونوجوف أن الرئيس الراحل مبارك صقل مهاراته العسكرية من خلال التدرب في الاتحاد السوفييتي مرتين، فبين عامي 1959 و1960 تلقى تدريبًا في قيرغيزستان على قيادة القاذفة الروسية إليوشن 28، وبين عامي 1964 و1965 درس بكلية أركان الحرب في موسكو، وخلال فترة عمله ثم قيادته للقوات الجوية المصرية، تعاون عن قرب مع الطيارين والخبراء العسكريين السوفييت الذين ساهموا في تطوير قدرات الطيران والجيش المصري خلال فترة الإعداد لحرب السادس من أكتوبر 1973.





وتابع بيلونجوف "لقد كنت أول سفير سوفييتي إلى مصر بعدما تولى مبارك رئاستها، وكانت العلاقات بين البلدين قد توترت بسبب خلافات بين الرئيس الراحل محمد انور السادات والاتحاد السوفييتي، لكن مبارك أولى اهتمامًا كبيرًا لترميم العلاقات مع موسكو".





وقال بيلونجوف إن "العمل مع مبارك كان سهلًا، فهو كرجل ذو خلفية عسكرية كان يفضل الحوار الصريح، وكان يتحدث عادة بلهجة رسمية جادة في الاجتماعات الرسمية، لكن سلوكه كان يختلف تمامًا في لقاءاتنا الشخصية، فكان يتمتع بروح دعابة قوية، ولطالما أحب مبارك الحديث عن انطباعاته عن الاتحاد السوفييتي. وعلى سبيل المثال، فقد اعترف لي بأنه حضر عرض باليه بحيرة البجع في مسرح البولشوي 17 مرة. لقد كان شخصًا صريحًا ومهذبًا للغاية".