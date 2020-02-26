أخبار إسرائيل: الموساد فى زيارة سرية لـ قطر.. 1400 إسرائيلي فى الحجر الصحي بسبب كورونا.. جانتس يهدد بضرب المواقع النووية الإيرانية.. وتل ابيب تستعد لـ انفجار الأوضاع في الضفة

الموساد فى زيارة سرية لـ قطر

جانتس يهدد بضرب المواقع النووية الإيرانية

تعيينات وتنقلات جديدة في الجيش الإسرائيلي

1400 إسرائيلي فى الحجر الصحي بسبب كورونا

إسرائيل تستعد لـ انفجار الأوضاع في الضفة حال ضم المستوطنات

سلسلة تعيينات وتنقلات جديدة، ووفقا لما جاء في القناة 13 العبرية فإن اللواء تمير يديعي الذي شغل منصب قائد الجبهة الداخلية سيحل بدلا منه اللواء أوري جوريد، وسيعين "يديعي" قائد للمنطقة الوسطى.

وأضافت القناة أن العميد "تال كلمان" سيرقى لرتبة لواء ويعين قائدًا لقسم الاستراتيجية وإيران، وسيعين "تومر بار" قائدًا لقسم بناء القوى البشرية في الجيش الإسرائيلية بعد ترقيته لرتبة لواء.

و قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الرقيب العسكري الرئيسي في الجيش العميد "اريئلا بن ابراهام"، انهت خدمتها العسكرية بعد أربع سنوات، وسيحل بدلا منها في هذا المكان بشكل مؤقت المقدم "ايال سموالوف"، إلى حين إيجاد البديل.

إسرائيلية في وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المصابين بفيروس كوروناالمستجد في إسرائيل سيكون محدودًا، ولن يصل الى المئات أو الالاف مشيرًا إلى وجود 1400 شخص فى الحجر الصحي.

وقالت رئيس خدمات الصحة العامة، ليران بنياميني، خلال حديثها لإذاعة "كان": إن "التقارير عن فترة حضانة الفيروس التي تصل إلى أكثر من 14 يومًا، هي قليلة وضعيفة. حتى الآن يدور الحديث فقط عن فترة حضانة أقصاها 14 يومًا".

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تحذيرًا من السفر إلى شمال إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبموجب معطيات وزارة الصحة فإن 1400 إسرائيلي موجودين حاليًا في الحجر الصحي خشية انتشار الفيروس.

في المقابل، قال نائب المدير العام لوزارة الصحة، ايتمار جروتو، في حديث مع إذاعة "103" الإسرائيلية، إن هناك 1400 إسرائيلي بالحجر الصحي وأنه يعتقد أن هناك الكثير ممن لم يبلغوا عن تواجدهم في هذه الدول ويمكن أن يصل عددهم إلى 2000 شخص.

ويقبع غروتو في الحجر الصحي منذ أسبوع بعد عودته من اليابان.

وأعلنت وزارة الاستيطان الإسرائيلية، أنه ومنذ صدور القرار الأول بمنع دخول الأجانب من الصين ودول أخرى بقي في إسرائيل: 134 صيني، 34 من تايلاند، 32 من سنغافورة، 221 من كوريا الجنوبية، و180 من اليابان.

وأقدمت السلطات الإسرائيلية، على ترحيل 422 سائحًا من كوريا الجنوبية برحلات خاصة، وبذلك قامت إسرائيل منذ يوم السبت بترحيل 1.511 سائح من كوريا الجنوبية.

وقالت المسؤولة في وزارة الصحة: إن القرار بفرض الحجر الصحي على الإسرائيليين العائدين من هذه الدول مرتبط بمعايير معينة حددتها الوزارة تتعلق في كل حالة على حدا".

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي،ان جهاز الموساد الإسرائيلي أجري زيارة للدوحة منذ أيام وعقب ذلك لقاء بين مسؤول قطري ومنسق إسرائيل في القدس.

والتقى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الجنرال كميل أبوركن، في القدس، بالمبعوث القطري محمد العمادي.

وأوضح الموقع أن هذا اللقاء يأتي بعد أسابيع من زيارة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي للدوحة، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وقالت إن أفضل طريقة لاحتواء المرض هي العزل مشيرًة الى أن الوزارة تقوم بتفقد الحالات التي فرض عليها حجر صحي، وفي حال قام المراقبون من الوزارة بتفقد الإسرائيليين الذين يقبعون بالحجر الصحي ولم يقوموا بإيجادهم فإنها تقدم شكوى ضدهم الى الشرطة، وحتى الآن قدمت ثلاثة

شكاوى.

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت استعداداتها للتعامل مع احتمال تفجر الأوضاع على نطاق واسع، في حال تم ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل بموجب خطة ترامب.

وأضافت الصحيفة أنه ستتم إقامة هيئة مؤلفة من الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ودوائر أمنية أخرى، إلى جانب وزارات ذات العلاقة للتصدي لتفاقم الأوضاع.

ووفقًا للصحيفة، فإن من بين السيناريوهات المتوقعة: اقتحام فلسطينيين لمستوطنات، ودخول مجموعات من قطاع غزة إلى البلاد، وتسلل أعداد كبيرة من لبنان عبر الحدود وتنفيذ عمليات في أماكن مكتظة سواء في الداخل الفلسطيني أم في الضفة الغربية.

وترجح الدوائر الأمنية، أن تتحول القدس إلى ساحة تصعيد مركزية بما في ذلك توافد آلاف الفلسطينيين إلى الحرم القدسي وملازمته.

أكد رئيس تحالف "كاحوال لافان" بيني جانتس لموقع "i24NEWS" الإسرائيلي، أن بلاده "تمتلك خيار ضرب المواقع النووية الإيرانية".

وقال جانتس خلال مقابلة بثت مساء الثلاثاء، "نمتلك هذا الخيار وسنحتفظ به، وسنعمل باستمرار للحفاظ عليه، لأننا يمكن أن نضطر لاستخدامه في يوم من الأيام".

وأضاف جانتس الذي شغل منصب قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي سابقًا، "آمل ألا نضطر الى ذلك، لكن إن اضطررنا إلى ذلك، فيسكون لدينا الخيار".

وبما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار جانتس الى أنها "بداية جيدة"، لكنه تعهد بعدم الانسحاب أبدًا الى حدود العام 1967، أي هضبة الجولان والضفة الغربية، وقطاع غزة.

كما تعهد جانتس بعدم "تقاسم مدينة القدس" مع الفلسطينيين وقال، "القدس ليست موضوعًا للنقاش ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة غير القابلة للتقسيم".

وردًا على سؤال حول زيارة رئيس "الموساد" وضابط إسرائيلي كبير الى قطر الشهر الماضي، أجاب جانتس، "المشكلة ليست الزيارة، لكن سبب زيارتهم الى هناك"، مضيفًا، "أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة".

وحول التصعيد الأخير بين غزة وإسرائيل، والذي شهد إطلاق أكثر من 80 قذيفة من القطاع نحو إسرائيل، وعلق جانتس، بالقول إنه "يجب علينا إعادة تقييم كل ما نقوم به في غزة".

وخيّر جانتس حماس، بين "الهدوء في جنوب إسرائيل، وإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين التي تحتجزها، أو الذهاب الى حملة عسكرية حاسمة، لاستعادة الردع الذي تآكل في السنوات القليلة الماضية".