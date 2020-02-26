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محافظات

محافظ كفر الشيخ يسلم 14 عقد تقنين لأراضي وضع اليد "صور"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تسليم 14 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، وذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن.

وقال المحافظ إن المستفيدين هم، عيد محمد أبو النجاة، جمال محمد عبدالحميد عشماوي من مركز سيدي سالم، محمد إبراهيم إسماعيل من مركز الحامول، صباح احمد محمود، السعيد جودة ابو المجد من مركز كفر الشيخ، محمود محمد البنا ، إبراهيم سليمان عمارة من مركز قلين، السعيد مرسي حسن المصري من مركز دسوق، محمد عبدالفتاح يوسف من مركز بيلا، حمودة إبراهيم العشري، عبدالغني محمد عبدالسلام من مركز مطوبس، أيمن فتحي محمد عياد من مركز بلطيم ". 

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على سرعة إنهاء إجراءات التقنين بالمراكز والمدن، مشيرًا أن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، وأن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين إلى 370 عقد تقنين.

يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفعيل قانون تقنين وضع اليد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وطبقًا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب ".

محافظ كفر الشيخ يسلم 14 عقد تقنين لأراضي وضع اليد "صور"
محافظ كفر الشيخ يسلم 14 عقد تقنين لأراضي وضع اليد "صور"
محافظ كفر الشيخ يسلم 14 عقد تقنين لأراضي وضع اليد "صور"
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