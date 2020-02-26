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محافظات

محافظ الأقصر يعقد جلسة المجلس القومى للسكان.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:04 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
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شمس يونس

ترأس المستشار  مصطفى ألهم  محافظ الأقصر ، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بحضور نائبة محمد عبدالقادر خيري ، والتنفيذيين المعنيين لمناقشة جهود الدولة لتنظيم الأسرة والخطة العاجلة للتوعية بالقضية السكانية .

وأكد محافظ الأقصر على أهمية الخروج من التفكير النمطى لحل مشكلة الزيادة السكانية لأنها شبح يلتهم موارد التنمية  ، والتفكير فى دور حقيقى وفعال يؤدى لنتائج مرجوة ، كما نوه محافظ الأقصر إلى أهمية وضع ضوابط لتنظيم النسل ، وذلك لأنشاء أجيال سليمة ومتميزة بدنيًا وتعليميًا وصحيًا ورياضيًا ويتحمل مسئولية وطنة .


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ووجه محافظ الأقصر لأهمية التنسيق بين كل المديريات والأدارات المعنية وأشراك رؤساء المدن والمراكز والقرى وعمل جدول زمنى ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج ومدى تحقيق أهدافة .

ومن جانبة أستعرض نشأت  سعيد مدير عام  المجلس الأقليمى للسكان بالأقصر  خطة المجلس والجهود المبذولة خلال الخطة السنوية التنفيذية للمحافظة ، وكذا انجازات المحافظة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة لعام 2019 ، كما تعرض للمراكز الأكثر انجابًا فى المحافظة بناءًا على بيانات المحافظة ووضع خطة توعية لها  .

محافظ الأقصر يعقد جلسة المجلس القومى للسكان.. صور
محافظ الأقصر يعقد جلسة المجلس القومى للسكان.. صور
محافظ الأقصر يعقد جلسة المجلس القومى للسكان.. صور
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