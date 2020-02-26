محافظ الأقصر يعقد جلسة المجلس القومى للسكان.. صور

ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بحضور نائبة محمد عبدالقادر خيري ، والتنفيذيين المعنيين لمناقشة جهود الدولة لتنظيم الأسرة والخطة العاجلة للتوعية بالقضية السكانية .

وأكد محافظ الأقصر على أهمية الخروج من التفكير النمطى لحل مشكلة الزيادة السكانية لأنها شبح يلتهم موارد التنمية ، والتفكير فى دور حقيقى وفعال يؤدى لنتائج مرجوة ، كما نوه محافظ الأقصر إلى أهمية وضع ضوابط لتنظيم النسل ، وذلك لأنشاء أجيال سليمة ومتميزة بدنيًا وتعليميًا وصحيًا ورياضيًا ويتحمل مسئولية وطنة .





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ووجه محافظ الأقصر لأهمية التنسيق بين كل المديريات والأدارات المعنية وأشراك رؤساء المدن والمراكز والقرى وعمل جدول زمنى ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج ومدى تحقيق أهدافة .

ومن جانبة أستعرض نشأت سعيد مدير عام المجلس الأقليمى للسكان بالأقصر خطة المجلس والجهود المبذولة خلال الخطة السنوية التنفيذية للمحافظة ، وكذا انجازات المحافظة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة لعام 2019 ، كما تعرض للمراكز الأكثر انجابًا فى المحافظة بناءًا على بيانات المحافظة ووضع خطة توعية لها .

