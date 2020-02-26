محافظ الدقهلية: إعادة تقييم أصول الدولة لمنع إهدار المال العام

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم ، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نائبه هيثم الشيخ، وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي في المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية على أننا كلنا هنا لخدمة المواطنين مشيرا إلى أن ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف أن المجلس التنفيذي ينعقد لمناقشة مشاكل المواطنين ووضع الحلول لها دون تأخير أو تباطؤ وأنه لا يقبل بغياب أي مسئول عن المجلس إلا لسبب قهري.





وسأوضح أن أداء البعض في الجهاز التنفيذي لا يرضيه حتى اليوم وأن مستوى الإنجاز منخفض عن المأمول ،مشيرا إلى أننا سننجح كفريق وليس أفراد منعزلين.





ونوه محافظ الدقهلية إلى أن الرقابة هدفها تقويم الأداء والتصدي للمخالفات ومنع الفساد في مختلف القطاعات ولابد من استمرارها بصفة دورية ،





ولفت إلى أن هدفه الرئيسي وضع مخطط استراتيجي دائم للنهوض بمرافق المحافظة وليس مجرد عمل روتيني يومي.





وأكد محافظ الدقهلية أنه ليس من المقبول استمرار إيجار أصول الدولة بأسعار عهود مضت فهذا إهدار للمال العام.





ووجه باعادة تقييم تلك الأسعار بما يتناسب مع السعر السوقي العادل دون إجحاف ودون اهدار لاموال الدولة.





كما أكد محافظ الدقهلية بأن أداء الأعمال ليس مجرد مخاطبات وإنما أداء ملموس وتحقيق المطلوب وأن تنفيذ الأعمال لابد أن يكون وفقا لبرنامج زمني محدد.





كذلك وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برد الشئ لأصله أولا بأول بمجرد انتهاء الأعمال وعدم ترك الشوارع غير ممهدة،وأنه على كل رئيس مدينة ومركز المرور الميداني اليومي.





وعرض الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عددا من المشروعات المطلوب التصديق عليها خلال الاجتماع ووافق المجلس على عرض المخطط التفصيلي لمقابر مدينة جمصه،وتخصيص قطعة أرض مساحتها 3 آلاف متر مربع التابعة للوحدة المحلية بقرية النسايمة مركز المنزلة لإنشاء مدرسة ثانوي عام.



