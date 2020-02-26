بمشاركة 11 دولة.. اجتماعات الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص تواصل أعمالها بالقاهرة

تواصلت اجتماعات الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي بالقاهرة، في يومها الثاني عقب انتهاء اعمال اليوم الأول والجلسة الافتتاحية التي ترأسها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي وبحضور جميع أعضاءها، والتي حرص الرئيس الإقليمي على الاستماع منهم على تم إنجازه من أحداث رياضية ودورات تدريبية.





وأشار د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، إلى أن الدورات التدريبية وفق الخطة التي تم اعتمادها قد تواصلت بعقد مجموعه من الدورات لكبيري المدربين في الرياضات الشاطئية، والجمباز الفني والإيقاعي بمشاركة 6 دول عربية، هي "مصر، ليبيا، المغرب، الجزائر، الأردن، لبنان".





وأقيمت تلك الدورة المتقدمة تقام بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين ، ودورة تدريبية هامة في رياضة الفلور بلول والتي شهدت مشاركة بمشاركة مدربين من 11 دولة عربية من "مصر، المغرب، الامارات، الأردن ، تونس ، السودان ، الكويت ، السعودية ، عمان "، وتم إدخالها كأحد الرياضات الشتوية الجديدة ، وعبر الرئيس الإقليمي عن سعادته بإدخال رياضات جديدة في برامج المنطقة .





وأشار شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات، إلى إقامة الكأس الإقليمي الأول للفوربول والذي أقيم بالقاهرة وشهد مشاركة 11 فريقا من 6 دول هي مصر والإمارات والسعودية والكويت والمغرب والأردن، حيث حصلت مصر والسعودية على بطاقتي الموحد ومصر والمغرب على بطاقتي الذكور بينما حصلت الإمارات والمغرب على بطاقتي الإناث.





بينما شارك نيبال فتونى مدير عام المبادرات الى أن هناك اهتمام متزايد بمبادرات الاولمبياد الخاص خاصة فيما يتعلق بالرياضات الموحدة أو المدمجة او اليونافيد والتي يتكون الفريق من لاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية واخرين من غير المعاقين، خاصة في برامج الشباب والمدارس، وألمحت فرح رجائي بأن برنامج المدراس بدأ يخطو بخطوات واسعه خاصة في مصر والمغرب، وطالب الرئيس الإقليمي بضرورة زيادة الاهتمام بهذا البرنامج خلال عام 2020، وإقامة حدث إقليمي خاصا به .





وأثنى الرئيس الإقليمي على النجاح الكبير الذي شهده المؤتمر الإقليمي للشباب القادة الذي أقيم على هامش اول العاب افريقية، ونجحت سميرة العدوى منسقة البرامج في ادارته وباقتدار والذي شارك فيه 10 دول بالإضافة الى السنغال من قارة أفريقية.





وكشفت ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية أن عام 2019 شهد توقيع 18 ألف كشف صحي في الثماني مجلات الخاصة بالأولمبياد الخاص، خاصة وان عام 2019 أقيم فيه الألعاب العالمية بأبوظبي، وتم تدريب 43 طبييا في هذا العام ليضافوا الى الأطباء الذين تم تدريبهم بالمنطقة.