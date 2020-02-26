نادي الزمالك ينعى عمرو فهمي

نعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن الراحل عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق.
وتوفي عمرو فهمي، يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز 37 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وكان عمرو فهمي تولى منصب سكرتير عام الكاف؛ خلفًا للمغربي هشام العمراني، قبل أن يتعرض للإقالة؛ بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.
تخرج فهمي في قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.
وعمل مساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم أفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، وبعدها مديرا لبطولتي كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.