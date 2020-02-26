نادي الزمالك ينعى عمرو فهمي

وكان عمرو فهمي تولى منصب سكرتير عام الكاف؛ خلفًا للمغربي هشام العمراني، قبل أن يتعرض للإقالة؛ بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.





تخرج فهمي في قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.



