بسبب تقلبات أوروبا.. ارتفاع سعر الدولار أمام اسعار العملات اليوم الأربعاء

اسعار العملات عالميا شهدت تعافى سعر الدولار الأمريكي أمام اسعار العملات الاخرى، وذلك اليوم الأربعاء، بمقدار من أقل مستوى في أسبوعين الذي بلغه سعر الدولار في الجلسة السابقة مع تقليص المستثمرين توقعاتهم بأن يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤشرا لمزيد من التيسير في مواجهة انتشار فيروس كورونا الفتاك خارج الصين.





ونزل الاثنان نحو نصف بالمئة مقابل نظيرهما الأمريكي. لكن المعنويات في سوق اسعار العملات بصفة عامة ظلت حذرة مع ارتفاع مؤشر يقيس تقلبات اليورو مقابل الدولار لأعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر بينما تعرضت اسعار العملات المرتبطة بالسلع الاولية مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي لضغوط بيع من جديد،





- اسعار الفائدة تزامنا مع فيروس كورونا

ومع بدء الانتشار السريع لفيروس كورونا في أوروبا والشرق الأوسط، لم يعد بعض المستثمرين يرون مناعة في اقتصاد الولايات المتحدة ويراهنون الآن على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة لدعم النمو.









- البنك المركزى الامريكى

لكن ريتشارد كلاريدا نائب رئيس المجلس قال أمس الثلاثاء إنه بينما يراقب البنك المركزي تأثير الفيروس على الاقتصاد الأمريكي فإن من السابق لأوانه الحكم إذا كان الأمر يتطلب تغيير السياسة النقدية، وتعديد اسعار الدولار والفوائد عليه، إلا انه في مقابل سلة من العملات.





ومقابل سلة من اسعار العملات اليوم، صعد سعر الدولار 0.1 بالمئة إلى 99.04 مرتفعا من أقل مستوى في أسبوعين عند 98.876 الذي سجله في الجلسة السابقة.