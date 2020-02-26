النيابة الإدارية بالغربية تكشف مافيا الاستيلاء على الأراضي الزراعية بنطاق قرى مركز زفتى.. بالمستندات

نجح المستشار عصام المنشاوي رئيس النيابة الإدارية بمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم بالتنسيق مع المستشار طه الجنايني مدير نيابة الأوقاف عقب إجراء سلسله من التحقيقات الميدانيه تحت إشراف المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة، عن كشف حقائق الموظفين العموميين وأحد المحامين بتزوير مستندات وأحكام قضائية بقصد الاستيلاء على عشرات الأفدنة من الاراضي منها ماهو داخل الحيز العمراني ومنها اراضي زراعية بزمام محافظة الغربية وبالتحديد بمدينة زفتي .

وكشفت تحقيقات رئيس نيابة الأوقاف عن قيام محام وبمساعدة بعض موظفين منطقة أوقاف طنطا بتزوير عقود بيع لأراضي بمساحه تقارب من 35 فدان بوقف بشير أغا - دار السعادة .

ورصدت نيابة الأوقاف هذه المخالفات وقطعت على المفسدين طريقهم وشكلت لجان لفحص مستندات وقف بشير أغا كاملا ووقفت على مخالفات جسيمة ما بين فنية وإدارية وجنائية ومالية كما أحالت النيابة بعض الموظفين الى التحقيق لارتكابهم هذه المخالفات التي أدت الى التقاعس عن آداء وظيفتهم.

وأفادت التحقيقات التى تم إجرائها بالقضيه رقم 181 لسنة 2019 نيابة الأوقاف، مخالفات تتلخص في عدة نقاط جاءت تورط منطقة أوقاف طنطا بتحصيل مديونيات الهيئه والتي بلغت قيمتها مائتان الف جنيه حتى نهاية عام 2018، وكذلك تقاعس منطقة أوقاف طنطا عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بهذا الوقف، تورط محام منطقة أوقاف طنطا عمر م ع وزوجته فاطمه ا ا، والذين يعملون بنفس القسم بمساعده محام وبعض المواطنين وذلك بغرض الاستيلاء على أراضي الوقف.

وأشارت نيابة الأوقاف الى تورط بعض الأشخاص من غير الموظفين العموميين بتحرير عقود عرفيه على أطيان الوقف بزمام مركز زفتى لبعض المستأجرين وللغير بدعوى أنهم مستحقين لهذه الأطيان وهم عمر حسين غالب وفاطمه الزهراء غالب رغم أن استحقاقهم بمحافظة البحيره طبقا لما كشفت عنه التحقيقات.

كما أفادت التحقيقات تورط محام ويدعى ايهاب ي س بتقديم أحكام قضائيه مزوره في القضيه رقم 226 لسنة 2017 مدني جزئي زفتى والمقامه من ايهاب يونس سكر وآخر ضد عمر حسين محمود غالب وآخرين.