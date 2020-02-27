الفلاحين تنشر أهم توصياتها من أجل مقاومة أزمة المياه الحالية.. تفاصيل

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن مصر الآن تعد تحت خط الفقر المائي ، حيث لا يتعدي نصيب الفرد فيها عن600 متر مكعب ، لذا لابد من الحفاظ على كل قطرة مياه مع ترشيد استهلاك المياه.





وأشار " أبو صدام " في تصريحات ل صدي البلد ، إلي أن 80% من الزراعة في مصر تعتمد علي الري بالغمر وهذا مايستهلك الكثير من المياه ، لافتا إلي أنه لابد من تحول الزراعة إلي الري بالتنقيط ، أو الري بالرش، أو الري بالأمطار الصناعية ، أو حتي الري الحقلي فهي توفر الكثير من المياه.





وأضاف " نقيب الفلاحين " أنه لابد من استبدال الأصناف الموفرة للمياه فمثلا ممكن زراعة الأرز الجاف بدلا من الأرز البلدي ، كذلك زراعة أصناف القمح والبرسيم الموفرة للمياه بدلا من زراعة البلدي منها ، منوها إلي أنه يمكن الاستغناء عن الأصناف التالية لأنها شرهه للمياه وهي الموز ، واستبدال الأرز البلدي ، والقصب.





وأوضح أنه يجب علي الحكومة الحفاظ على المياه الجوفيه ، مع تركيب عدادات لها بدلا من استخدامها بشكل جزافي خاصة أننا في زيادة سكانية مستمرة حتي أننا وصلنا إلى مائة مليون نسمة.



