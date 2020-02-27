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أخبار البلد

الفلاحين تنشر أهم توصياتها من أجل مقاومة أزمة المياه الحالية.. تفاصيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:17 ص
حسين أبو صدام نقيب
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين
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شيماء مجدي
قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن مصر الآن تعد تحت خط الفقر المائي ، حيث لا يتعدي نصيب الفرد فيها عن600  متر مكعب ، لذا لابد من الحفاظ على كل قطرة مياه مع ترشيد استهلاك المياه. 

وأشار " أبو صدام " في تصريحات ل صدي البلد ، إلي أن 80% من الزراعة في مصر تعتمد علي الري بالغمر  وهذا مايستهلك الكثير من المياه ، لافتا إلي أنه لابد من تحول الزراعة إلي الري بالتنقيط ، أو الري بالرش، أو الري بالأمطار الصناعية ، أو حتي الري الحقلي فهي توفر الكثير من المياه. 

وأضاف " نقيب الفلاحين " أنه لابد من استبدال الأصناف الموفرة للمياه فمثلا ممكن زراعة الأرز الجاف بدلا من الأرز البلدي ، كذلك زراعة أصناف القمح والبرسيم الموفرة للمياه بدلا من زراعة البلدي منها ، منوها إلي أنه يمكن الاستغناء عن الأصناف التالية لأنها شرهه للمياه وهي الموز ، واستبدال الأرز البلدي ، والقصب. 

وأوضح أنه يجب علي الحكومة الحفاظ على المياه الجوفيه ، مع تركيب عدادات لها بدلا من استخدامها بشكل جزافي خاصة أننا في زيادة سكانية مستمرة حتي أننا وصلنا إلى مائة مليون نسمة. 

وأشار أبو صدام إلى أنه لابد من الاتجاه نحو ترشيد المياه وعدم تبذيرها من خلال استبدال الصنابير العادية التي تستهلك مياه بالصنابير الموفرة ، مشيدا بدور وزارتي الزراعة والري في توفير المياه.
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