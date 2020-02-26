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منوعات

بسبب صورة.. اتهامات بـ التزوير لـ إيفانكا ترامب في الهند

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:04 م
إيفانكا ترامب أمام
إيفانكا ترامب أمام تاج محل
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أماني إبراهيم
 نشرت ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب «إيفانكا» عدة صور لها بجوار المعالم الأثرية للهند، لكنها لم تسلم من هجوم متابعيها.

وحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، نشرت إيفانكا عدة صور لضريح تاج محل منها صورة وهي تقف أمام الضريح، ولكن اتهمها متابعوها بأنها استخدمت برنامج تعديل الصور ليبدو خصرها أكثر نحافة، بسبب وجود الكثير من الاختلافات بين صورتها التي نشرتها والصورة التي التقطتها لها وكالة فرانس برس في نفس الوقت وتظهر فيها بجسد ممتلئ.


وقال متابعوها إنها استخدمت برنامج تعديل الصور لأن المنطقة القريبة من ذراعها الأيسر أكثر تركيزًا على الماء، وتعديل الصور حيلة يتبعها مستخدمو موقع الصور إنستجرام لتعديل صورهم الشخصية وإجراء التعديلات على الوجه او الجسد.

ورجح آخرون أنها لم تعدل الصورة، وربما المياه لم تكن نظيفة وظهرت بهذا الشكل، أو بسبب وضع التصوير المستخدم في هواتف آيفون الذي يؤدي إلى عدم تناسق ألوان الخلفية.

وإذا قامت إيفانكا بتعديل الصورة ، فإنها ليست الوحيدة، حيث وجد استطلاع عام 2015 أن 68% من البالغين يعدلون صورهم الشخصية قبل نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.
بسبب صورة.. اتهامات بـ التزوير لـ إيفانكا ترامب في الهند
بسبب صورة.. اتهامات بـ التزوير لـ إيفانكا ترامب في الهند
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