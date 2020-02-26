بسبب صورة.. اتهامات بـ التزوير لـ إيفانكا ترامب في الهند

نشرت ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب «إيفانكا» عدة صور لها بجوار المعالم الأثرية للهند، لكنها لم تسلم من هجوم متابعيها.





وحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، نشرت إيفانكا عدة صور لضريح تاج محل منها صورة وهي تقف أمام الضريح، ولكن اتهمها متابعوها بأنها استخدمت برنامج تعديل الصور ليبدو خصرها أكثر نحافة، بسبب وجود الكثير من الاختلافات بين صورتها التي نشرتها والصورة التي التقطتها لها وكالة فرانس برس في نفس الوقت وتظهر فيها بجسد ممتلئ.







