برلماني: مبارك حافظ على وحدة الوطن طيلة 30 سنة

نعى النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والذي وافته المنية بعد وعكة صحية ألمت به، قائلا إن مبارك كان وسيظل واحدا من قادة حرب اكتوبر العظيمة، التي اعادت الكرامة والكبرياء لمصر، واستردت كامل التراب الوطني من براثن الاحتلال الاسرائيلي.





ونوه اسماعيل في بيان له، بقدرة مبارك طيلة 30 عاما من حكمه على التصدي للمؤامرات الخبيثة، وكشف مؤامرة جماعة الاخوان الارهابية والتصدي للارهاب أيضا منذ تفجيرات طابا عام 1998 وقبلها مذبحة الأقصر 1997.





أضاف أن الرجل كان زعيما وطنيا لا خلاف في ذلك، واليوم بعد 9 سنوات اتضح للجميع أن هوجة ما سمى بالربيع العربي لم تكن سوى أكثر من مؤامرة لزعزعة الاستقرار في كبرى الدول العربية، ومنها مصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن والحمد لله أنقذ الله مصر بوقفة جيشها وزعيمها عبد الفتاح السيسي.