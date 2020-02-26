الحركة الاجتماعية للمصادر المفتوحة

حركة المصدر المفتوح للبرمجيات هي الحركة اجتماعيه لمنع الاحتكار التي تؤيد استخدام تراخيص مفتوحة المصدر لبعض أو جميع البرامج، وهي جزء من مفهوم أوسع من التعاون المفتوح . بدأت حركة المصادر المفتوحة لنشر مفهوم / فكرة البرمجيات مفتوحة المصدر .





يساهم المبرمجون الذين يدعمون فلسفة حركة المصادر المفتوحة في مجتمع المصادر المفتوحة من خلال الكتابة وتبادل كود البرمجة طواعية لتطوير البرمجيات . يتطلب مصطلح "المصدر المفتوح" أنه لا يمكن لأحد التمييز ضد مجموعة في عدم مشاركة الشفرة التي تم تحريرها أو منع الآخرين من تحرير أعمالهم التي تم تحريرها بالفعل.





يسمح هذا النهج لتطوير البرمجيات لأي شخص بالحصول على شفرة المصدر المفتوح وتعديلها. يتم توزيع هذه التعديلات مرة أخرى على المطورين داخل مجتمع المصادر المفتوحة للأشخاص الذين يعملون مع البرنامج. وبهذه الطريقة ، يتم الكشف عن هويات جميع الأفراد المشاركين في تعديل الشفرة وتوثيق تحول الشفرة مع مرور الوقت.





تجعل هذه الطريقة من الصعب إثبات ملكية جزء معين من التعليمات البرمجية ولكنها تتفق مع فلسفة حركة المصادر المفتوحة. تعمل هذه الأهداف على تعزيز إنتاج برامج عالية الجودة بالإضافة إلى العمل بشكل تعاوني مع أشخاص آخرين متشابهين في التفكير لتحسين تكنولوجيا المصادر المفتوحة. تم إنشاء التسمية "مفتوحة المصدر" واعتمادها من قبل مجموعة من الأشخاص في حركة البرمجيات الحرة في جلسة استراتيجية عقدت في بالو ألتو ، كاليفورنيا .





أحد الأسباب وراء استخدام المصطلح هو استخدام المصطلح مفتوح المصدر أن عالم الأعمال يحاول عادةً منع تثبيت التقنيات المجانية. استغل هؤلاء الأشخاص الذين تبنوا المصطلح الفرصة قبل إصدار شفرة مصدر Navigator لتحرير أنفسهم من الدلالات الأيديولوجية والمواجهة لمصطلح "البرمجيات الحرة". في وقت لاحق في فبراير 1998 ،و إريك ريموند تأسست منظمة تدعى المصدر المفتوح مبادرة (OSI) "باعتبارها التعليمية، والدعوة. واعتبرت هذه لحظة للحرية الحقيقية ضد احتكارية رجال الاعمال.





المصدر المفتوح لا يعني فقط الوصول إلى شفرة المصدر بل ايضا يجب أن تتوافق شروط توزيع البرامج مفتوحة المصدر مع المعايير التالية:1 - إعادة التوزيع المجانية: لا يجوز أن يمنع الترخيص من البائع أو التخلي عن برنامج رئيسى يحتوي على برامج من عدة مصادر مختلفة. يجب ألا يتطلب الترخيص رسومًا مقابل هذا البيع.الأساس المنطقي- من خلال تقييد الترخيص يجرى إعادة التوزيع المجانية. 2- شفرة المصدر: يجب أن يتضمن البرنامج شفرة المصدر ، يسمح بتوزيع شفرة المصدر وكذلك النموذج المترجم.





عندما لا يتم توزيع شكل ما من أشكال المنتج مع الكود المصدري ، يجب أن يكون هناك وسيلة معروفة للحصول على الكود المصدري لمدى لا تزيد عن تكلفة إنتاج معقولة ، ويفضل تنزيلها عبر الإنترنت دون مقابل. يجب أن يكون كود المصدر هو النموذج المفضل الذي يقوم فيه المبرمج بتعديل البرنامج ، غير مسموح اصدار شفرة المصدر مشوهة عمدًا.





لا يُسمح بالنماذج الوسيطة مثل إخراج المعالج المسبق أو المترجم.الأساس المنطقي- نطلب الوصول إلى شفرة المصدر غير المبهمة لأنك لا تستطيع تطوير البرامج دون تعديلها. بما أن هدفنا هو جعل التطور سهلًا ، فإننا نطلب إجراء التعديل بسهولة.3- الأعمال المشتقة: يجب أن يسمح الترخيص بالتعديلات والأعمال المشتقة ، ويجب أن يسمح بتوزيعها بموجب نفس شروط ترخيص البرنامج الأصلي.الأساس المنطقي- إن مجرد القدرة على قراءة المصدر ليست كافية لدعم المراجعة المستقلة والاختيار التطوري السريع. لكي يحدث التطور السريع يجب أن يكون الأشخاص قادرين على تجربة التعديلات وإعادة توزيعها.





.4- . نزاهة كود المصدر للمؤلف: قد يمنع الترخيص توزيع شفرة المصدر في شكل معدّل فقط إذا كان الترخيص يسمح بتوزيع "ملفات التصحيح" مع الكود المصدري لغرض تعديل البرنامج في وقت مناسب . يجب أن يسمح الترخيص صراحةً بتوزيع البرامج المبنية من شفرة المصدر المعدلة. قد يتطلب الترخيص من الأعمال المشتقة أن تحمل اسمًا مختلفًا أو رقم الإصدار من البرنامج الأصلي.الأساس المنطقي- تشجيع تحسين البرامج، ولكن يحق للمستخدمين معرفة من المسؤول عن البرنامج الذي يستخدمونه. يتمتع المؤلفون والمحافظون بالحق المتبادل في معرفة ما يطلب منهم دعم وحماية سمعتهم.وفقًا لذلك ، يجب أن يضمن ترخيص المصدر المفتوح الاتاحة السهلة، وقد يتطلب توزيعه كمصادر أساسية أصلية بالإضافة إلى تصحيحات.





5 -عدم التمييز ضد الأشخاص أو الجماعات بمعنى يجب لا يميز من خلال الترخيص ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص.الأساس المنطقي- من أجل الحصول على أقصى فائدة من هذه العملية ، يجب أن يكون أقصى تنوع من الأشخاص والجماعات على قدر نفس التأهيل للمساهمة في المصادر المفتوحة. الترخيص مفتوح المصدر لا يجب ان يتضمن إبعاد أي شخص عن العملية.تفرض بعض البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، قيودًا على تصدير أنواع معينة من البرامج. قد يحظر الترخيص المتوافق مع OSD أصحاب التراخيص من القيود المعمول بها ويذكرهم بأنهم ملزمون بطاعة القانون ؛ ومع ذلك ، قد لا تتضمن هذه القيود نفسها. 6- لا تمييز ضد مجالات الاستفادة من البرنامج في مجال معين. على سبيل المثال ، قد لا يمنع البرنامج من الاستخدام في الأعمال التجارية ، أو من استخدامه للبحث الوراثي.الأساس المنطقي- الغرض الرئيسي من هذا البند هو عدم حظر استخدام المصادر المفتوحة تجاريًا. نريد أن ينضم المستخدمون التجاريون إلى مجتمعنا ، لا يشعرون أنهم مستبعدون منه.





.7- توزيع الترخيص يجب أن تنطبق الحقوق المرفقة بالبرنامج على كل من يتم إعادة توزيع البرنامج عليه دون الحاجة إلى تنفيذ ترخيص إضافي من قبل تلك الأطراف.الأساس المنطقي- يهدف هذا البند إلى منع إغلاق البرنامج بوسائل غير مباشرة مثل اشتراط اتفاقية عدم الكشف 8-يجب ألا يكون الترخيص محددًا لأحد المنتجات، يجب ألا تعتمد الحقوق المرتبطة بالبرنامج على كونه جزءًا من توزيع برنامج معين. في حالة استخراج البرنامج من هذا التوزيع واستخدامه أو توزيعه ضمن شروط ترخيص البرنامج ، يجب أن تتمتع جميع الأطراف التي يعاد توزيع البرنامج عليها بنفس الحقوق الممنوحة بالاقتران مع توزيع البرنامج الأصلي.الأساس المنطقي- يمنع هذا البند ان يكون الترخيص غطاء لترخيص اخر. 9- يجب ألا يفرض الترخيص قيودًا على البرامج التي يتم توزيعها مع البرنامج المرخص. على سبيل المثال ، يجب ألا يصر الترخيص على أن جميع البرامج الأخرى الموزعة على نفس الوسيلة يجب أن تكون برمجيات مفتوحة المصدر.الأساس المنطقي- يحق لموزعي البرامج مفتوحة المصدر اتخاذ قراراتهم بشأن البرامج الخاصة بهم.البرامج المرتبطة بمكتباتGPLed وGPL تشكل عملًا واحدًا ، وليس. 10- الترخيص يجب أن يكون محايدًالا يجوز الحكم على أي ترخيص في أي تكنولوجيا فردية أو نمط واجهة.الأساس المنطقي- يهدف هذا الحكم على وجه التحديد إلى التراخيص التي تتطلب إيماءة صريحة للموافقة من أجل إبرام عقد بين المرخص والمرخص له.





في البداية ، لم يكن هناك فرق بين الأجهزة والبرامج. المستخدم والمبرمج للكمبيوتر كانا متشابهين. عندما تم طرح أول كمبيوتر إلكتروني تجاري من قبل شركة IBM في عام 1952 ، كان من الصعب صيانة الجهاز ومكلفته. إذا وضعنا سعر الجهاز جانبًا ، فقد كان البرنامج هو الذي تسبب في المشكلة عند امتلاك أحد أجهزة الكمبيوتر هذه. ثم في عام 1952 ، تضافرت جهود جميع مالكي الكمبيوتر وخلقوا مجموعة من الأدوات. كان تعاون الأشخاص في مجموعة تسمى PACT(مشروع تطوير تقنيات الترميز). بعد اجتياز هذه العقبة ، في عام 1956 ، قررت إدارة أيزنهاور وضع قيود على أنواع المبيعات AT&T. هذا لم يمنع المخترعين من تطوير أفكار جديدة حول كيفية توصيل الكمبيوتر إلى عدد كبير من السكان. والخطوة التالية هي جعل الكمبيوتر أكثر تكلفة والذي تطور ببطء من خلال شركات مختلفة. ثم اضطروا إلى تطوير برنامج يستضيف عدة مستخدمين. طور مركز حساب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أحد النظم الأولى ، CTSS (نظام تقاسم الوقت المتوافق). وضع هذا الأساس للعديد من الأنظمة ، وما نسميه الآن حركة البرمجيات مفتوحة المصدر.





إن حركة المصدر المفتوح متفرعة من حركة البرمجيات الحرة التي بدأت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي بإطلاق مشروع جنو من قبل ريتشارد ستولمان . يعتبر ستالمان ضمن مجتمع المصادر المفتوحة دورًا رئيسيًا في تصوّر كود المصدر المشترك بحرية لتطوير البرمجيات. يُقصد بمصطلح " البرمجيات الحرة " في حركة البرمجيات الحرة أن يعني حرية تبادل البرامج وتعديلها. المصطلح لا يشير إلى أي حرية نقدية. تشارك كل من حركة البرمجيات الحرة وحركة المصادر المفتوحة وجهة النظر هذه حول التبادل الحر لرمز البرمجة ولهذا السبب غالبًا ما تتم الإشارة إلى كلتا الحركتين في الادبيات كجزء من مجتمعات البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر أو "البرمجيات الحرة والمفتوحة " أو "المصدر المفتوح / الحر المفتوح".تشترك هذه الحركات في الاختلافات الأساسية في العرض على البرامج المفتوحة. الفرق الرئيسي بين الفصائل بين المجموعات هو العلاقة بين البرمجيات مفتوحة المصدر والبرمجيات المسجلة الملكية. في كثير من الأحيان ، قد يبذل صانعو البرامج الاحتكارية ، مثل Microsoft ، جهودًا لدعم البرامج مفتوحة المصدر لتظل قادرة على المنافسة. أعضاء مجتمع المصادر المفتوحة على استعداد للتعايش مع صانعي البرمجيات الاحتكارية ويشعرون أن مسألة ما إذا كان البرنامج مفتوح المصدر مسألة عملية.





في المقابل ، يحافظ أعضاء مجتمع البرمجيات الحرة على رؤية مفادها أن جميع البرامج جزء من حرية التعبير وأن البرامج الاحتكارية غير أخلاقية وغير عادلة. حركة البرمجيات الحرة تدعم هذا الاعتقاد علانية من خلال محادثات تشجب البرمجيات الاحتكارية. ككل ، يرفض المجتمع دعم البرامج الاحتكارية. علاوة على ذلك ، هناك دوافع خارجية لهؤلاء المطورين. أحد الدوافع هو أنه عندما يقوم مبرمج بإصلاح الخلل أو يصنع برنامجًا ، فإنه يفيد الآخرين في بيئة مفتوحة المصدر. الدافع الآخر هو أن المبرمج يمكنه العمل في مشاريع متعددة يجدونها ممتعة وممتعة. يمكن أن تؤدي البرمجة في العالم المفتوح المصدر أيضًا إلى عروض عمل تجارية أو الدخول إلى مجتمع رأس المال الاستثماري. هذه فقط بعض الأسباب التي تجعل المبرمجين ذوي المصادر المفتوحة يواصلون إنشاء البرامج وتطويرها. [بينما تدرك حقيقة أن كليهما ، حركة البرمجيات الحرة وحركة المصدر المفتوح ، تشترك في أوجه التشابه في التوصيات العملية المتعلقة بالمصدر المفتوح ، إلا أن حركة البرمجيات الحرة تستمر في تمييز نفسها عن حركة المصادر المفتوحة بالكامل. تؤكد حركة البرمجيات الحرة أن لديها مواقف مختلفة اختلافًا أساسيًا تجاه العلاقة بين البرمجيات مفتوحة المصدر والبرمجيات المسجلة الملكية.





كانت مبادرة المصادر المفتوحة (OSI) مفيدة في إضفاء الطابع الرسمي على حركة المصادر المفتوحة. تم تأسيس OSI من قِبل إريك ريموند وبروس بيرنز في فبراير 1998 بهدف توفير التعليم العام والدعوة للعلامة ذات المصدر المفتوح من خلال إنشاء تعريف المصدر المفتوح الذي يستند إلى إرشادات دبيان للبرمجيات الحرة. أصبح OSI أحد الداعمين الرئيسيين لحركة المصدر المفتوح. في فبراير 1998 ، تم اعتماد حركة المصادر المفتوحة وإضفاء الطابع الرسمي عليها وقيادتها من قبل مبادرة المصدر المفتوح (OSI) ، وهي منظمة تشكلت لتسويق البرمجيات "كشيء أكثر قابلية للاستخدام التجاري التجاري" تمتلك OSI العلامة التجارية " المصدر المفتوح ".





كانت الأداة الرئيسية التي اعتمدوها لذلك هي تعريف المصدر المفتوح.بشكل عام ، لم تكن التطورات البرمجية التي نشأت عن حركة المصادر المفتوحة فريدة من نوعها في مجال علوم الكمبيوتر ، لكنها نجحت في تطوير بدائل لبرامج الحماية. يقوم أعضاء مجتمع المصادر المفتوحة بتحسين الكود وبرامج الكتابة التي يمكنها منافسة الكثير من برامج الحماية المتوفرة بالفعل. يجب معرفة ان كافة البرامج فى مصر هى برامج مغلقه وليست مفتوحه على الاغلب الاعم محدودة فى برامج معينة.