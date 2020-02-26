الأورمان تجري 398 عملية عيون بالدقهلية خلال فبراير

اجرت جمعية الأورمان بالدقهلية 398عملية جراحية لاهالى المحافظة، من خلال توقيع الكشف الطبى على الاهالى في قراهم وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية و إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.



جاء ذلك ضمن مشروع الأورمان لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسع.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي واجراء عمليات العيون فى جميع مراكز المحافظة (مركز ميت غمر - اجا - السسنبلاوين - المنصورة - طلخا - نبروه - بلقاس - شربين - محله دمنة - دكرنس - منية النصر - الكردى - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية - تمى الامديد - مركز بني عبيد)، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية



ومن جهته قال أحمد حسن مسؤل ادارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الأن بمحافظة الدقهلية في اجراء 13586عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون ، وتسليم 6521 نظارة طبية لغير القادرين .