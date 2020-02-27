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مرض أنهى حياة مبارك.. 10 أعراض لـ قصور الكلى.. الضغط المرتفع والمسكنات أبرزها.. و4 طرق للتشخيص

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:29 ص
محمد حسني مبارك
محمد حسني مبارك
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رشا عوني
كشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذينية بالقلب.

وقد عانى الرئس الأسبق حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته صباح أمس الأول، الثلاثاء.

قصور الكلى مشكلة صحية يعاني منها الكثير، خاصة مع تقدم العمر، فتصبح الكلى غير قادرة على أداء مهامها، حيث تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات والسوائل إلى البول، كما أن العادات الغذائية الخاطئة وقلة شرب الماء لها علاقة مباشرة بكفاءة الكلى وقدرتها على تنقية الجسم من السموم والفضلات، لذا فكل أمر خاص بالطعام والشراب يعود بشكل مباشر على صحة الكلى .



أسباب قصور الكلى المزمن:
  1- فقدان تدفق الدم إلى الكليتين
 يمكن أن يؤدي الفقدان المفاجئ لتدفق الدم إلى كليتيك إلى الفشل الكلوي، ويحدث ذلك بسبب:

 نوبة قلبية
 مرض القلب
فشل الكبد
الجفاف

2- ارتفاع ضغط الدم والإفراط في تناول الأدوية المضادة للالتهابات، فهي يمكن أن تحد أيضا من تدفق الدم.

3- مشاكل في المسالك البولية مثل احتباس البول، فعندما يتعذر على الجسم التخلص من البول، تتراكم السموم وتفرط في الكلى، ويمكن لبعض أنواع السرطان منع ممرات البول، مثل:

سرطان البروستاتا
 سرطان القولون
  سرطان عنقى
 سرطان المثانة

4- عدوى بالكلى
5- تضخم غدة البروستاتا
6- انسداد شرايين الكلية التي يصل عبرها الدم
7- حصوات الكلى
8- وجود مستويات عالية من الكوليسترول بالدم
9- حدوث إصابات سابقة بالكلى.

 أعراض قصور الكلى المزمن:
1 – احتباس البول بشكل ملحوظ

2- ظهور كدمات زرقاء بالجسم نتيجة الاحتباس

3- تقيؤ بشكل مستمر

4- عدم القدرة على بلع الطعام

5- غثيان

6- صعوبة النوم

7- تعب الجسم بشكل عام

8- ألم بالجانبين

9- تورم الساقين والكاحل بسبب احتباس البول

10- ضيق في التنفس

11- النعاس المفرط

12- ألم في الصدر 


طرق الوقاية من قصور الكلى
يمكنك الوقاية من قصور الكلى عن طريق بعض الطرق اليومية بسيطة، بحسب نصائح موقع Healthline وهي: 

1- شرب كميات وفيرة من الماء، فهي أفضل طريقة لـ تنظيف الكلى وجعلها تقوم بمهامها بكفاءة، كما أن الماء يخلصك من حصوات الكلى التي تسبب الفشل الكلوي إذا لم يتم علاجها.

2- الابتعاد عن التدخين، لأن هذه العادة تسبب مشكلة في وصول الدم للكليتين مما يسبب قصورا كلويا مزمنا.

3- التغذية السلمية، فالكليتان تحتاجان للغذاء الصحي السليم وعدم إرهاقها بأكلات دسمة غير صحية.

4- التقليل من تناول المسكنات، فهي تسبب مشاكل الكلى على المدى البعيد، والأفضل عدم تناول أي أدوية دون إشراف الطبيب.

5- إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على صحة الكلى وخاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل بالكليتين مثل الحصوات.

6- تنظيم ضغط الدم، لأن الضغط المرتفع لا يضر بالقلب فقط بل قد يسبب قصورا كلويا.

تشخيص قصور الكلى:
يمكن للطبيب معرفة حالة الكلى وما إذا كان المريض يعاني من قصور كلوي مزمن عن طريق:

1- فحص الدم الذي يظهر نسبة اليويا والكرياتينين
2- فحص البول وهو أسهل طريقة لمعرفة أداء الكلى
3- الأشعة وفحص التصوير
4- تحليل قطعة صغيرة من نسيج الكلى
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