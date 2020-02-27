مرض أنهى حياة مبارك.. 10 أعراض لـ قصور الكلى.. الضغط المرتفع والمسكنات أبرزها.. و4 طرق للتشخيص





وقد عانى الرئس الأسبق حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته صباح أمس الأول، الثلاثاء.







أسباب قصور الكلى المزمن:

9- حدوث إصابات سابقة بالكلى.





أبرزها الرفرفة الأذنية.. أمراض تسببت في وفاة حسني مبارك الرئيس الأسبق لمصر



اقرأ أيضًا أعراض قصور الكلى المزمن: 1 – احتباس البول بشكل ملحوظ

2- ظهور كدمات زرقاء بالجسم نتيجة الاحتباس

3- تقيؤ بشكل مستمر

4- عدم القدرة على بلع الطعام

5- غثيان

6- صعوبة النوم

7- تعب الجسم بشكل عام

8- ألم بالجانبين

9- تورم الساقين والكاحل بسبب احتباس البول

10- ضيق في التنفس

11- النعاس المفرط

12- ألم في الصدر 12- ألم في الصدر









طرق الوقاية من قصور الكلى



يمكنك الوقاية من قصور الكلى عن طريق بعض الطرق اليومية بسيطة، بحسب نصائح موقع Healthline وهي:









2- الابتعاد عن التدخين، لأن هذه العادة تسبب مشكلة في وصول الدم للكليتين مما يسبب قصورا كلويا مزمنا.

3- التغذية السلمية، فالكليتان تحتاجان للغذاء الصحي السليم وعدم إرهاقها بأكلات دسمة غير صحية.



4- التقليل من تناول المسكنات، فهي تسبب مشاكل الكلى على المدى البعيد، والأفضل عدم تناول أي أدوية دون إشراف الطبيب.



5- إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على صحة الكلى وخاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل بالكليتين مثل الحصوات.

6- تنظيم ضغط الدم، لأن الضغط المرتفع لا يضر بالقلب فقط بل قد يسبب

6- تنظيم ضغط الدم، لأن الضغط المرتفع لا يضر بالقلب فقط بل قد يسبب قصورا كلوي ا.





تشخيص قصور الكلى:





يمكن للطبيب معرفة حالة الكلى وما إذا كان المريض يعاني من قصور كلوي مزمن عن طريق:





1- فحص الدم الذي يظهر نسبة اليويا والكرياتينين



2- فحص البول وهو أسهل طريقة لمعرفة أداء الكلى



3- الأشعة وفحص التصوير

4- تحليل قطعة صغيرة من نسيج الكلى

