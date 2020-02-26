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أخبار العالم

العاهل البحريني يعزي الرئيس السيسي هاتفيا في وفاة الرئيس الأسبق مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:04 م
الرئيس السيسي وعاهل
الرئيس السيسي وعاهل البحرين
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القسم الخارجي
أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أعرب جلالته خلاله عن صادق تعازيه ومواساته إلى فخامته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. 

وأشاد العاهل البحريني وفق ما نفلته وكالة الانباء البحرينية بما قدمه الرئيس الأسبق لوطنه وأمته كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة، كما ابلغه بنقل خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك،

وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عميق شكره وتقديره للعاهل البحريني على تعازيه ومواساته وما أبداه من مشاعر صادقة ونبيلة تجسد عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. 

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