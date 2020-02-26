وزيرة التضامن: تمويل 19 ألف مشروع من خلال 51 فرعا لبنك ناصر.. تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل

وزيرة التضامن:

= إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة = الأنشطة الممولة تتسم بالتنوع لتتراوح مابين مشروعات تجارية وإنتاجية ومشروعات منزلية

= المشروعات التنموية الممولة تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشتهم

= المشروعات التجارية تصدرت بتكلفة 159 مليون جنيه وبعدها مشروعات الانتاج الحيوانى بتكلفة 126 مليون جنيه





صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك مول حتى مطلع شهر فبراير الجاري ما يقرب من 19216 مشروع قرض "مستورة" بتكلفة قدرها 320 مليونا و590 ألفا و350 جنيها وأن الفروع التى منحت المشروع 51 فرعا على مستوى الجمهورية.









كما صرحت القباج أن المشروعات التنموية الممولة تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشتهم وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها.









وأضافت أن الأنشطة الممولة من قروض مستورة تتسم بالتنوع لتناسب وقدرات الفئات المستهدفة و تتراوح مابين مشروعات تجارية وإنتاجية ومشروعات منزلية، واحتلت الصدارة المشروعات التجارية بتكلفة قدرها ما يقرب من 159 مليون جنيه ثم تأتى بعد ذلك مشروعات الانتاج الحيوانى بتكلفة قدرها 126 مليون جنيه أما المشروعات المنزلية فقد تم تمويلها بمبلغ 18 مليون جنيه والمشروعات الصناعية تبلغ تكلفتها ما يقرب من 11 مليون جنيه كما بلغت تكلفة المشروعات الخدمية ما يقرب من 7 ملايين جنيه.









وأكدت القباج أن قروض مستورة هى أحد المحاور التي ينفذها بنك ناصر في إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.









وأوضحت القباج مدى فعالية برامج تمويل المشروعات الصغيرة في تمكين الأسر الأكثر احتياجا اقتصاديا من خلال تزويدهم بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد في تحسين سبل العيش لهم حيث إن المشروع يعتبر مصدر الدخل الرئيسي الحالي للعديد من الأسر والتي حققت ارتفاعًا في دخلها بعد الحصول على القرض.









وأكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن قرض مستورة نجح في تغطية كافة المشاريع التنموية، مضيفا أن لجان الزكاة هي الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها، والسداد يكون على 24 شهرًا بدون فوائد، لافتًا إلى أنه يتم احتساب نسبة بسيطة كمصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة.









وأشار إلى أن قيمة القرض لمشروع "مستورة" تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت و يتم منح القرض في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح عن طريق لجان الزكاة على أن يتراوح عمر المستفيد ما بين 21 الي 60 عاما.