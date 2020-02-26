ندوة «آليات مكافحة الفساد 2020».. بجامعة المنصورة

نظّمت جامعة المنصورة اليوم الأربعاء بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية ندوة "مكافحة الفساد 2020" بمستشفى الأطفال بالجامعة وحاضر فى الندوة اللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عمداء كليات الجامعة ووكلائها وعدد من أساتذتها وطلابها، مديري مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية المتخصصة، أسامة موسى أمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين وأمناء كليات الجامعة.





من جانبه أشار الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة لدور هيئة الرقابة الإدارية الهام فى مكافحة الفساد ومنعه مما يزيد من مستوى شفافية المؤسسات المصرية عالميًا وجذب الاستثمار الأجنبي لمصر، مضيفاً أن الجامعة تستهدف توعية كافة العاملين بها بدور هيئة الرقابة الإدارية في منع الفساد ومكافحته وبدور بحوث أساتذة الجامعة التي تساعد متخذي القرار في تنفيذ طرق الهيئة لمكافحة الفساد ومنعه.