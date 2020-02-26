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أخبار العالم

لم يكن رجلاً شريرًا..نجيب ساويرس لشبكة CNBC: حزين على وفاة حسني مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:05 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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قسم الخارجي

 أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال مقابلة مع شبكة "سي. إن. بي. سي" الأمريكية، أنه حزين على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرًا إلى أنه لم يكن رجلاً شريرًا.

 

وقال "ساويرس" إن إرث حسني مبارك يتمثل في الاستقرار الذي تتمتع به مصر، وتحويل الاقتصاد من مغلق إلى اقتصاد مفتوح.

 

وأضاف: "كمصري أشعر بالحزن لأن حسني مبارك لم يكن شريرًا بل رجلاً طيبًا". 

 

من جهة أخرى، حذر ساويرس من أن الاضطرابات التي تسبب فيها فيروس كورونا قد تتسبب في انكماش الاقتصاد العالمي إذا تواصلت حالات تفشي العدوى.

 

 وقال "ساويرس"، خلال مقابلة مع المذيعة هادلي جامبل بشبكة CNBC، إنه إذا لم يتم احتواء الفيروس خلال الشهور القليلة الماضية، فإن الاقتصاد العالمي سوف يشهد انكماشًا كبيرًا لأن دولة مثل الصين لا يتمكن شعبها من التحرك والسفر وممارسة التجارة والصفقات.

 

 وتم اكتشاف فيروس كورونا المستجد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في آخر عام 2019، وانتشرت العدوى في أكثر من 30 دولة.

وأعلنت الصين عن إصابة 78 ألف شخص ووفاة 2700 آخرين، بينما تزايدت الحالات في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، وهذه الدول صدر ضدها تعليمات بحظر السفر في بعض الحالات.

 

وأشار ساويرس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوراسكوم تيليكوم، إلى أن "تخيل شركة مثل هواوي، لا يمكنها العمل ولا خدمة زبائنها".

 

وتابع أن العديد من الناس يسافرون بين إيطاليا وسويسرا للعمل، موضحًا أن الوضع مثير للقلق إذا تم إغلاق الحدود.


وحذّر من أن أفريقيا لن تكون قادرة على احتواء الموقف إذا وصل الفيروس إلى القارة.

 

وقال: "أشعر أنه إذا لم يتوصلوا إلى الترياق واللقاح في وقت قريب جدًا، بالتأكيد، فإن اقتصاد العالم كله سينكمش".

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