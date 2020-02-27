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سيارات

DS9 أفخم سيارة في فرنسا.. صور

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال

كشف الصانع الفرنسي دي إس التابع لشركة بيجو العريقة عن سيارة DS9 الجديدة والمستوحاة بشكل كبير من بيجو 508، إلا أن الهيكل الخارجى محسن بشكل رياضى وجرىء، مع اضافات مميزة من الكروم.

وجاءت مقصورة القيادة فاخرة ومخلتفة حيث تجد شاشتي عرض كبيرتين، مع عجلة قيادة تتحكم فى كل أنظمة السيارة الأمر الذى لن يعطلك عن القيادة، بالإضافة إلى مقاعد منخفضة المستوى تعزز روح السيارة الرياضية.

ولم تقتصر مميزات السيارة السيدان الأفخم فى فرنسا  على ذلك فقط، بل شملت أبضًا نظام تدفئة وتبريد بالمقاعد، ونظام ركن ذكى مع رؤية ليلية تعين قائد السيارة على تفادى أى عوائق، لدرجة أنها تتعرف على إشارات المرور.

وطورت دى إس مكابح سيارتها الجديدة وجعلتها أوتوماتيكية من أجل الطوارىء، كما يمكنك فتح باب السيارة بهاتفك الذكي، وليس ذلك وحسب بل الوصول والتحكم فيها عن بعد. 

وسيمكنك الحصول على DS9 بخيارين الأول بقوة 250 حصان بنظام دفع ثنائي، والثانى بقوة 360 حصان بنظام دفع رباعي ذكي، لخدمة ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات. 

DS9 أفخم سيارة في فرنسا.. صور
DS9 أفخم سيارة في فرنسا.. صور
DS9 أفخم سيارة في فرنسا.. صور
DS9 أفخم سيارة في فرنسا.. صور
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