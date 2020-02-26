برلماني: مشاركة السيسي في جنازة مبارك تؤكد دوره الوطني

أكد النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، أن تقدم الرئيس السيسي جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وتقديم واجب العزاء لأسرته وسط حشود من المعزين تؤكد على الدور الوطني والسياسي الهائل الذي لعبه مبارك في مصر على مدار 30 سنة وخدمته الوطن بكل يملك.





وقال النائب في بيان له، إن الدور الذي قام الرئيس الأسبق مبارك في الجيش وقيادته للضربة الجوية عام 1973 تكشف عن بطولة حقيقية وشرف عسكري، لافتا الى أن قيام الكثير من زعماء العالم العربي والأجنبي بارسال برقيات عزاء وإعلان الحداد في بعض البلدان العربية تؤكد قيمة مبارك التاريخية ودوره.





وشدد عضو مجلس النواب، على أن التاريخ أنصف مبارك بكل هذا الحزن على رحيله.











