رئيس جامعة المنوفية يفتتح ندوة الأمن القومي بالوقوف دقيقة حدادا على وفاة «مبارك»

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الندوة التى نظمتها اليوم إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بعنوان "دور الشباب فى دعم الأمن القومي المصري" وحاضر بها اللواء الدكتور أركان حرب محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وقائد قوات الحرس الجمهوري الأسبق بالوقوف دقيقة حداد على روح الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك ابن محافظة المنوفية وأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة.









وأكد رئيس الجامعة أن محافظة المنوفية أنجبت العديد من الرؤساء على مدار التاريخ، كما أكد أنه يجب على الشباب الجامعي الوعي بما يدور حوله من أحداث، واغتنام الفرص عن طريق الإستفادة من مثل هذه الندوات، التي يحاضر بها عدد من القامات التاريخية التي تحرص على التواجد بينهم لنقل الخبرات وتوضيح العديد من المعلومات المغلوطة، وهذا دور الجامعة تجاه أبنائها، فالوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع، مختتما حديثه بأن مصر ستحيا قوية بأبنائها المخلصين.





ووجه الشكر للواء محمود خلف لتلبيته الدعوة وتواجده وسط الطلاب لتوعيتهم بمختلف القضايا، وتعريفهم بدورهم فى الأمن القومى، والإجابة على استفساراتهم، وقدم له درع الجامعة تقديرا لتواجده.





فيما توجه اللواء محمود خلف في بداية كلمته بالشكر إلى رئيس جامعة المنوفية على دعوته لتلك الندوة، كما أشار إلى أن للشباب دور هام وحيوي في دعم الأمن القومي المصري، حيث أكد أن الوطن لا يرتقع إلا بسواعد أبناؤه من الشرفاء.





كما إستعرض تاريخ الجيش المصري في العديد من الحروب، وما تحقق من إنجازات وبطولات، وأشاد بالأم المصرية ودورها الحيوي الذي يصنع الأبطال، وأوضح أن غياب دور الأم له عامل كبير في إنجراف الشباب وراء العديد من الإتجاهات المعاكسة، والأفكار المغلوطة.





وطالب اللواء أركان حرب محمود خلف، من الطلاب ضرورة القراءة العامة لأنها تعطي قدرة على التحليل وتكوين فكر ورأي في العديد من القضايا الحيوية، كما طالبهم بضرورة التميز والتفوق في الدراسة، حيث أن تميز الطلاب الشخصي يعد عامل إضافي لدعم الدولة المصرية.





وأوضح أن الإرادة الوطنية تعني عدم المساس بمصر والتصميم على تحقيق الأمن والأمان وعدم التخوف من الصراعات ،وأبدى تخوفة من الإشاعات الهدّامة التي تهز الثقة فهي من المخاطر الشديدة ومن الأسلحة الخطيرة التي يستغلها البعض في نشر أخبار وملعومات غير موثقة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





واختتمت الندوة بنقاش مفتوح مع الطلاب والطالبات حيث إستمع اللواء لأسئلة الطلاب وأجاب عليها بكل وضوح وشفافية وأوضح لهم عدد من المفاهيم المغلوطة.



