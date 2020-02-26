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تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ تترأس لجنتين للتجديد واختيار القيادات لـ 136 متقدمًا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:14 م
الدكتورة بثينة كشك،
الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر لشيخ
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قسم التعليم
ترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لجنة الموارد البشرية للعام الحالي 2019م، بمقر مركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ، للتجديد لمدة أخرى لمن تم اختياره بلجنة الموارد البشرية 2015م في وظائف الإدارة المدرسية ،مدير ووكيل مدرسة لـ 66 متقدمًا بإدارات الحامول، ودسوق، وسيدي سالم، وفوه، بحضور أعضاء اللجنة ، ومديري الإدارات المعنية. 

كما ترأست وكيل الوزارة  لجنة تقييم واختيار موجه أول تعليم بالمديرية ، وموجه أول تعليم بإدارات المستوى الاول "دسوق  التعليمية ،وسيدي سالم  التعليمية ،وشرق كفر الشيخ التعليمية، وموجه تعليم بجميع الإدارات، لـ 70 متقدمًا.

وضمّت اللجنة الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء، ونائب رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية ،وعميد معهد الخدمة الاجتماعية، والدكتور سمير عبدالحميد القطب، رئيس قسم أوصل التربية بكلية تربية كفر الشيخ ،وعلاء فوقى مدير عام بالتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،  وحسني ندا ،كبير باحثين قانونيين بالشئون القانونية بالمحافظة، وإيمان الأودن، مدير عام بمديري التنظيم والإدارة ، وإبراهيم عبدالفتاح خضر، مدير عام بالشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وسلامة الويشى، مدير التعليم العام، وسعد كامل مدير الشئون القانونية بالمديرية، وأمانة سر محمد عبد الوهاب، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، وأعضاء إدارة التنسيق ياسر السعدني، وعبد الفتاح نصار.
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