وكيل تعليم كفر الشيخ تترأس لجنتين للتجديد واختيار القيادات لـ 136 متقدمًا

ترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لجنة الموارد البشرية للعام الحالي 2019م، بمقر مركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ، للتجديد لمدة أخرى لمن تم اختياره بلجنة الموارد البشرية 2015م في وظائف الإدارة المدرسية ،مدير ووكيل مدرسة لـ 66 متقدمًا بإدارات الحامول، ودسوق، وسيدي سالم، وفوه، بحضور أعضاء اللجنة ، ومديري الإدارات المعنية.





كما ترأست وكيل الوزارة لجنة تقييم واختيار موجه أول تعليم بالمديرية ، وموجه أول تعليم بإدارات المستوى الاول "دسوق التعليمية ،وسيدي سالم التعليمية ،وشرق كفر الشيخ التعليمية، وموجه تعليم بجميع الإدارات، لـ 70 متقدمًا.



