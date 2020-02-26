اللجنة المؤقتة تستقر على إدراج منصب نائب رئيس اتحاد الكرة ضمن الانتخابات المقبلة

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على انتخاب نائب رئيس الاتحاد خلال انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وطرح المنصب ضمن التصويت خلال الانتخابات بدلًا من تأجيله للاختيار من قبل مجلس الإدارة الجديد كما كان يحدث في الدورات الماضية.





واتفق مسئولو الخماسية على أن يتم تحديد مقعد للنائب في الانتخابات المقبلة نهاية الموسم الجاري على أن يتم فتح باب الترشح علي المنصب ويفوز بالمقعد الحاصل على أعلى الأصوات، وإلغاء فكرة ترك اختيار منصب النائب للمجلس الجديد المنتخب.

وعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا صباح اليوم مع وفد مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سارة سولى في أحد فنادق القاهرة لاستكمال المناقشات التي بدأت أمس من أجل مناقشة التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للجبلاية وتنظيم الانتخابات المقبلة للاتحاد.

وتتطرق مسئولة الاتحاد الدولي في جلستها مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى مناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

وتنتهى ولاية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يتم إقامة انتخابات لمجلس إدارة جديدة.