النجوم يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم بعلم الوصول.. واليوم بداية طرحه في السينمات

احتفلت أسرة وصناع فيلم بعلم الوصول بالعرض الخاص للفيلم في التاسعة مساء أ مس بسينما الزمالك العرض الخاص لفيلم بعلم الوصول بحضور مخرجه هشام صقر وابطاله بسمة وبسنت شوقي ولبنى ونس ورفل خليل ومحمد سرحان ومنتجه المشارك محمد حفظي.





كما حضر العرض عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة منهم المخرج الكبير داوود عبد السيد والمخرج أحمد عبد الله والنجوم يسرا اللوزي ومحمد فراج وطارق عبد العزيز ومني هلا وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب أحمد العايدي والإعلاميين راجي عنايت وبثينة مقدمي برنامج القاهرة اليوم والإعلامية وناشطة الموضة شيرين حمدي مقدمة برنامج اون سيت والفنانين تارا عماد وهنادي مهني وأحمد خالد صالح والفنان احمد عزت وعدد كبير َمن النجوم والصناع والشخصيات العامة، على أن يبدأ منذ اليوم عرض الفيلم تجاريا في مصر.





الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى.





تدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.





يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.





الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.





وكان هشام صقر طرح الإعلان الرسمي للفيلم عبر الصفحة الرسمية للفيلم في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.