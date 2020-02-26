AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين عن حسني مبارك: قدم مساهمات كبيرة.. ولن ننساه

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:14 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعربت الصين اليوم الأربعاء عن خالص تعازيها لوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وأعربت عن خالص تعاطفها مع أسرته.

وبحسب قناة "CGTN"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي "قدم مبارك مساهمات كبيرة في تطوير العلاقات بين الصين ومصر. ولن تنسى الحكومة الصينية والشعب الصيني هذا".

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع مصر لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام.

وأقامت مصر جنازة عسكرية في القاهرة اليوم الأربعاء لدفن مبارك ، الذي حكم لمدة 30 عامًا حتى تنحيه عام 2011.

وأحاطت  الخيول نعش مبارك الملفوف بالعلم المصري في مجمع مسجد المشير طنطاوي، تلاه موكب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين ونجليه علاء وجمال مبارك وغيرهما من الشخصيات المصرية والعربية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صباح البلد يستعرض تعازى ملوك وأمراء الخليج فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. فيديو

خلال اجتماعه الدوري.. مجلس جامعة القناة ينعى مبارك

شاهد.. جمال مبارك يحمل نعش والده خلال تشييع جثمانه

ملفوفا بعلم مصر .. شاهد نعش الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مسجد المشير.. فيديو

باقات الزهور البيضاء تتصدر مشهد الجنازة العسكرية لـ مبارك

في وداع الرئيس مبارك .. شاهد أحمد موسى يعرض رسائل المشاهدين على الهواء

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي مسجد المشير لحضور جنازة مبارك العسكرية

وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

اتحاد الكرة: انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز 9 مارس

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الكويت

اخبار الفن .. جرعة مخدرات تنهى حياة إعلامية شهيرة .. ونجمة تبتعد عن الغناء بسبب اغتصابها وأسْرها .. بكاء عادل إمام

اغتصبوني وأسروني.. نجمة شهيرة تكشف سر ابتعادها عن الغناء بعد 10 أعوام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد

تسبب في وفاة حسني مبارك.. 6 طرق للوقاية من قصور الكلى المزمن

مراسل تليفزيوني يتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر عبر فيسبوك.. شاهد ما حدث