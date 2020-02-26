الصين عن حسني مبارك: قدم مساهمات كبيرة.. ولن ننساه

أعربت الصين اليوم الأربعاء عن خالص تعازيها لوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وأعربت عن خالص تعاطفها مع أسرته.





وبحسب قناة "CGTN"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي "قدم مبارك مساهمات كبيرة في تطوير العلاقات بين الصين ومصر. ولن تنسى الحكومة الصينية والشعب الصيني هذا".





وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع مصر لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام.





وأقامت مصر جنازة عسكرية في القاهرة اليوم الأربعاء لدفن مبارك ، الذي حكم لمدة 30 عامًا حتى تنحيه عام 2011.





وأحاطت الخيول نعش مبارك الملفوف بالعلم المصري في مجمع مسجد المشير طنطاوي، تلاه موكب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين ونجليه علاء وجمال مبارك وغيرهما من الشخصيات المصرية والعربية.



