هل لو صلت المرأة الجمعة تحتسب لها ظهرا؟

..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. كنت أصلى سنة الجمعة 4 ركعات ولكن قال لى إمام المسجد ليس هناك سنة للجمعة فهل هذا صحيح؟ وهل لو صلت المرأة الجمعة تحتسب لها ظهرًا ؟





وأجاب "وسام" قائلًا: أن المرأة لو أدت الجمعة مع الجماعة فيحسب لها ثواب الجمعة ، وليس واجب عليها أن تؤدي الجمعة لكن إن أدتها فلها ثوابها.





وتابع: أما مسألة السنة، فسنة الجمعة هى سنة الظهر 4 ركعات قبلها وركعتين بعدها، ولكن الأكمل والاحوط 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها.





هل لصلاة الجمعة سُنة قبلية أو بعدية؟ أمين الفتوى يوضح

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سُنة الجمعة هى سُنة الظهر والأكمل عند فقهاء المذاهب أن يصلى الإنسان قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وهذا بالنسبة لحاضرى الجمعة.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «النساء يصلين ظهر الجمعة فى المنزل اربع ركعات فهل يوجد صلاة تسمي سُنة الجمعة؟ أم أن سُنة الجمعة هى نفسها سُنة الظهر؟»، أنه طالما انك تصلين فى المنزل فهذه ليست الجمعة حتى لو هذا وقت الجمعة فطالما لم تصل مع الجماعة فى المسجد فهذا يكون ظهر وليست جمعة، فتصلى سُنة الظهر الراتبة بعد الأذان الأول وهى 4 ركعات قبلها وركعتان بعدها.





هل يجب صلاة المرأة الجمعة في المسجد؟

ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، سؤال يقول صاحبه ( هل يجب على المرأة صلاة الجمعة فى المسجد؟ وما حكم لو صلت فى البيت هل صحيح أنها لا تفعل شئ فى المنزل حتى تنتهى من صلاة الجمعة؟).



وأجاب "جمعة" قائلًا : إن المرأة ليست من أهل الجمعة، إلا أنها لو حضرت صلت ركعتين مع المسلمين وإلتزمت بالإمام فإنما الإمام ليتم به، ولذلك فإنه يصلى ركعتين فتصلى ورائه ركعتين.



