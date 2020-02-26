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أخبار البلد

المنتجين الزراعيين تناشد الوزارة بتوفير مستلزمات الري الحديثة بشكل مدعم

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن دخول التكنولوجيا الزراعية في المجال؛ أمر مهم؛ من أجل توفير كل نقطة مياه ، فضلا عن نشر الوعي بين المزارعين من أجل العمل علي ترشيد استهلاك المياه سواء في الزراعة أو الحياة اليومية. 

وناشد "واصل" كلا من وزارتي الزراعة والري، بتوفير جميع أدوات الري الحديثه بأسعار مدعمة للفلاحين، خاصة أنهم لا يحصلون علي دعمهم الكامل في مصر، منوها إلى أن استخدام هذه الوسائل؛ سيوفر المزيد من المياه. 

نقيب المنتجين الزراعيين طالب المسئولين أيضا باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل قلة وندرة المياه، مع استخدام الأراضي الصحراوية في زراعة مايمكن زراعته بدون مياه وبدون أراض زراعية. 

وأشار إلي أن المشروعات القومية الزراعية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلي مجهودات أكبر من قبل المسئولين من حيث ترشيد الاستهلاك للمياه ، واستخدام آلالات الري الحديثة. 

وأوضح أن الدول الأخري توصلت إلي حلول في الري لتوفير المياه علي الرغم من عدم الإنذار بوجود أزمة لديهم لذا فإن إدخال أساليب الري الحديثة أمر أصبح حتميا وضروريا.
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