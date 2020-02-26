شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التى أقيمت ظهر اليوم بمسجد المشير.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدّمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدّمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.