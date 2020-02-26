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أخبار البلد

شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:18 م
الرئيس السيسى يشارك
الرئيس السيسى يشارك فى الجنازة العسكرية
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محمد عبد المنعم
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق  محمد حسني مبارك، التى أقيمت ظهر اليوم بمسجد المشير.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدّمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدّمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.
شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك
شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك
شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك
شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك
شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك
شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك
شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك
شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك
شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك
شاهد.. السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك
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