نقيب أطباء الأسنان بـ حوار دعم مصر: ضبط الصلاحيات بقانون الإدارة المحلية ضرورة

أكد الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، على ضرورة تحديد الصلاحيات الموكلة لأعضاء المجالس المحلية، بقانون الإدارة المحلية الجديد، حرصا على عدم التضارب والاستغلال السيئ لها خاصة أن التاريخ يتضمن العديد من المواقف التي تدعم إساءة الاستخدام لها.





جاء ذلك في الجولة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد ابوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية.





ولفت إلي أن التأهيل والتدريب لأعضاء المجالس المحلية ضرورة مهمة، حتى تكون على قادرة للقيام بمهامهام على أعلى مستوى دون أي استغلال سيئ،مشيرا إلى أن ضبط الصلاحيات لابد أن يكون على مستوى قيادات الإدارة المحلية من المحافظ ونائب ورؤساء المدن والقرى والمراكز، مشيرا إلى أن الأديب وضبط الصلاحيات بالقانون ضرورة مهمة.





كما طالب بضرورة تحديد آليات تطبيق النسب الدستورية بشأن الفلاح والعامل وذوي لإعاقة، بحيث تكون واضحة للجميع في التطبيق ومتوافقة مع الدستور، مطالبا بضرورة حسم ترسيم الحدود بين المحافظات قبل تطبيق القانون.