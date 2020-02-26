عماد الدين حسين: مشهد الحضور الضخم في جنازة «مبارك» كان مفاجئا.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن رموز حكم مبارك شاركوا في جنازة الرئيس الأسبق صباح اليوم،، كما شارك عدد كبير من كبار المسؤولين في فترات مختلفة من حكم مصر على مر السنوات الماضية.





وأضاف عماد الدين حسين في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مشهد الحضور الضخم في جنازة مبارك كان مفاجئا".





وتابع عماد الدين حسين: "مبارك لم يهرب من مصر بعد التنحي عن الحكم ورفض الخروج إلى أي دولة أخرى وفضل البقاء في مصر".





وأكمل عماد الدين حسين: "حسني مبارك ابن العسكرية المصرية ويدرك قيمة القوات المسلحة المصرية وأدرك ان القوات المسلحة المصرية تنحاز إلى الأمة وتصرف بشكل صحيح بتسليم السلطة إلى القوات المسلحة".