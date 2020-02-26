AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مجلس جامعة بنها يهنئ راندا مصطفى ويكرم البيطار والبطش وقرني.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:44 م
مجلس جامعة بنها يهنئ
مجلس جامعة بنها يهنئ "راندا مصطفى "ويكرم "البيطار "و"البطش"
Advertisements
إبراهيم الهوارى
عقد مجلس جامعة بنها اجتماعا مساء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.




استهل الدكتور جمال السعيد الجلسة بتقديم التهنئة للدكتورة راندا مصطفى علي ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتعيينها نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة متمنيا لها دوام التوفيق فى مهام منصبها الجديد.

وكرم مجلس الجامعة الدكتورة ايمان البيطار والدكتور هشام البطش تقديرًا لما بذلوه من جهد وعطاء طوال فترة عملهم خلال الفترة الماضية كمشرفين على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

كما كرم المجلس ايضا المستشار أحمد قرنى المستشار القانونى للجامعة والذى تم نقله للعمل مستشارا لوزير الإسكان على جهوده السابقة فى خدمة الجامعة.

واكد السعيد خلال رئاسته مجلس الجامعة على استمرار التعاون والتواصل بين كل القيادات الحالية والسابقة في الجامعة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.
مجلس جامعة بنها يهنئ راندا مصطفى ويكرم البيطار والبطش وقرني.. صور
مجلس جامعة بنها يهنئ راندا مصطفى ويكرم البيطار والبطش وقرني.. صور
مجلس جامعة بنها يهنئ راندا مصطفى ويكرم البيطار والبطش وقرني.. صور
مجلس جامعة بنها يهنئ راندا مصطفى ويكرم البيطار والبطش وقرني.. صور
مجلس جامعة بنها يهنئ راندا مصطفى ويكرم البيطار والبطش وقرني.. صور
مجلس جامعة بنها يهنئ راندا مصطفى ويكرم البيطار والبطش وقرني.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة بنها يهنئ العبادى لعمادة كلية التجارة ويكرم بسيونى على مجهوداته.. صور

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرار جمهوري بتعيين نائب لرئيس جامعة بنها

على هامش يوم أولمبياد الحاسبات الرابع.. رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة بنها يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب.. صور

جامعة بنها تفتتح معرض الملابس الخيرى للطلاب.. صور

رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي العلاج الطبيعي والتربية الرياضية

ترشيحاتنا

شاهد.. الحزن يخيم على أبناء وأحفاد الرئيس الاسبق الراحل حسني مبارك فى جنازته

بجرعة زائدة من المخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة "تفاصيل"

صن داونز يستفز الزمالك قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يعلن عقوباته ضد الزمالك بعد الانسحاب من قمة الدورى.. تفاصيل

معظم المشاهير مرضى.. أحمد عكاشة يكشف الحالة النفسية لمحمد صلاح.. فيديو

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي القادمة حتى نهاية مارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ستان جريء.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

خلطة لتطويل الرموش .. 6 وصفات منزلية فائقة المفعول

فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد