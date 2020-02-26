مجلس جامعة بنها يهنئ راندا مصطفى ويكرم البيطار والبطش وقرني.. صور

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعا مساء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

















استهل الدكتور جمال السعيد الجلسة بتقديم التهنئة للدكتورة راندا مصطفى علي ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتعيينها نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة متمنيا لها دوام التوفيق فى مهام منصبها الجديد.





وكرم مجلس الجامعة الدكتورة ايمان البيطار والدكتور هشام البطش تقديرًا لما بذلوه من جهد وعطاء طوال فترة عملهم خلال الفترة الماضية كمشرفين على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.





كما كرم المجلس ايضا المستشار أحمد قرنى المستشار القانونى للجامعة والذى تم نقله للعمل مستشارا لوزير الإسكان على جهوده السابقة فى خدمة الجامعة.





واكد السعيد خلال رئاسته مجلس الجامعة على استمرار التعاون والتواصل بين كل القيادات الحالية والسابقة في الجامعة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.